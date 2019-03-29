Son Dakika Haberleri: Merkel'den IMF için reform çağrısı

Merkel'den IMF için reform çağrısı

46 dakika önce

Almanya Başbakanı Merkel; Dünya Bankası'nın sermaye artırımına ihtiyacı olduğunu, IMF'de ise üyelerin oy haklarını belirleyen kotaların yeniden belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Merkel'den IMF için reform çağrısı, System.String[]
Almanya Başbakanı Merkel; Dünya Bankası'nın sermaye artırımına ihtiyacı olduğunu, IMF'de ise üyelerin oy haklarını belirleyen kotaların yeniden belirlenmesi gerektiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:02 

Almanya, Dünya Bankası, Angela Merkel, Ekonomi
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