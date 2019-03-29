Merkel'den IMF için reform çağrısı
46 dakika önce
Almanya Başbakanı Merkel; Dünya Bankası'nın sermaye artırımına ihtiyacı olduğunu, IMF'de ise üyelerin oy haklarını belirleyen kotaların yeniden belirlenmesi gerektiğini söyledi.
Almanya
Başbakanı Merkel
; Dünya Bankası
'nın sermaye artırımına ihtiyacı olduğunu, IMF'de ise üyelerin oy haklarını belirleyen kotaların yeniden belirlenmesi gerektiğini söyledi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 08:02
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu
15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı
Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı