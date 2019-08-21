Merkel'den İngiltere'ye 30 gün süre: Brexit için 'tedbir maddesi'ne çözüm bulun

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiliz mevkidaşı Boris Johnson'a Brexit'in önündeki en büyük sorun olarak görülen İrlanda sınırına ilişkin 'tedbir maddesi'ne 30 gün içerisinde alternatif bir çözüm getirmesini istedi.



Brexit ile alakalı son pürüzleri gidermek üzere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüşecek olan Johnson'ın ilk durağı Berlin oldu. Merkel ve Johnson'ın görüşmesi sonrası yapılan basın açıklamasında konuşan Almanya Şansölyesi, "İki sene içerisinde bir çözüm bulacağımızı söylemiştik. Fakat 30 gün içerisinde de bir çözüm bulabiliriz. Neden olmasın? dedi.