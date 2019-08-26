Son Dakika Haberleri: Merkel'den İran açıklaması
Son Dakika Güncel Haber

Merkel'den İran açıklaması

1 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran ile nükleer anlaşma konusunda yaşanan krizin çözüm çabalarına ilişkin, "Görüşme yapılmasına dönük iradenin olması büyük bir adım." dedi.

Merkel'den İran açıklaması, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İran ile nükleer anlaşma konusunda yaşanan krizin çözüm çabalarına ilişkin, "Görüşme yapılmasına dönük iradenin olması büyük bir adım." dedi.


Merkel, Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Toplantılarda, Avrupa ülkelerinin ve özellikle Fransa'nın, İran ile yaptığı görüşmelerin açık şekilde memnuniyetle karşılandığını ifade eden Merkel, bu görüşmelerin ABD ile koordinasyon içinde yapıldığını kaydetti.


"Görüşme yapılmasına dönük iradenin olması büyük bir adım." diyen Merkel, bu görüşmelerden bir şey çıkıp çıkmayacağına ilişkin henüz bir şey söylenemeyeceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de fırsatların kaçırılmaması yönünde açıklama yaptığını anımsatan Merkel, "Bu, sadece Biarritz'ten çıkan bir sinyal değil, diğer taraftan da aynı şekilde görülüyor." şeklinde konuştu.

İran konusunda siyasi çözümden yana olduklarını vurgulayan Merkel, bunun kırılgan, uzun ve zor bir süreç olduğunu kaydetti.


İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif dün sürpriz şekilde Fransa'nın daveti üzerine G7 Zirvesinin düzenlendiği Biarritz kentine gitmiş ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ile görüşmüştü.

Angela Merkel, Almanya, Fransa, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Slimani'nin gol attığı maçta Monaco, Nimes ile 2-2 berabere kaldı!
G-7 zirvesine Macron'un eşinin Trump'ı öpmesi damga vurdu! İran: Tankeri sattık, nereye gideceğine sahibi karar verecek Muharrem İnce, Ahmet Türk'ü ziyaret etti: Dokunulmazlıklar konusunda benim partim hata yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 17:51:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkel'den İran açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]