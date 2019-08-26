Merkel'den İran açıklaması
24 dakika önce
Almanya Başbakanı Merkel, İran ile nükleer anlaşma konusunda yaşanan krizin çözüm çabalarına ilişkin, "Görüşme yapılmasına dönük iradenin olması büyük bir adım." dedi.
Almanya Başbakanı Merkel, İran ile nükleer anlaşma konusunda yaşanan krizin çözüm çabalarına ilişkin, "Görüşme yapılmasına dönük iradenin olması büyük bir adım." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:05
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