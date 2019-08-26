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Merkel'den İran açıklaması

24 dakika önce

Almanya Başbakanı Merkel, İran ile nükleer anlaşma konusunda yaşanan krizin çözüm çabalarına ilişkin, "Görüşme yapılmasına dönük iradenin olması büyük bir adım." dedi.

Merkel'den İran açıklaması, System.String[]

Almanya Başbakanı Merkel, İran ile nükleer anlaşma konusunda yaşanan krizin çözüm çabalarına ilişkin, "Görüşme yapılmasına dönük iradenin olması büyük bir adım." dedi.

Angela Merkel, Almanya, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:05 
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