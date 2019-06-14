Son Dakika Haberleri: Merkel'den kira artışını önlemek için 5 milyar Euro'luk konut sözü
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Merkel'den kira artışını önlemek için 5 milyar Euro'luk konut sözü

4 saat önce

ALMANYA'DA son yıllarda özellikle büyük şehirlerde konut kiralarının büyük artış göstermesi dar gelirlileri büyük sıkıntıya soktu.

Merkel'den kira artışını önlemek için 5 milyar Euro'luk konut sözü, System.String[]
ALMANYA'DA son yıllarda özellikle büyük şehirlerde konut kiralarının büyük artış göstermesi dar gelirlileri büyük sıkıntıya soktu. Almanya gündemine oturan kira artışlarının çözümüyle ilgili Başbakan Angela Merkel' açıklama yaptı. Kira artışını durdumak için yeni sosyal konutların yapılacağını söyleyen Başbakan Merkel, 2021 yılına kadar sosyal konutların yapımı için 5 milyar Euro bütçe ayıracaklarının sözünü de verdi. Merkel hedeflerinin yılda 350 bin sosyal konut yapmak olduğunu belirtti.

DÜŞÜK KİRALI KONUT SÖZÜ

Alman Kiracılar Birliği'nin (DMB) Köln'de düzenlediği Kiracılar Günü Toplantı'sına katılan Merkel, burada kiracıları rahatlatacak açıklamalar yaptı. "Konut, insanların en merkezindeki ihtiyacıdır" diyen Merkel düşük kiralı konut sözü de verdiği konuşmasında, uygun ve ödenebilir konutlarının yapımının hükümetin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

EN İYİ ÇÖZÜM YENİ KONUT

Hükümetin bir görevinin de uygun konut yapılması için ortam hazırlaması olduğunun altını çizen Merkel "Dar boğazlıya en iyi çözüm yeni konutların yapılmasıdır. Konut yapmak sadece hükümetin işi değil, özel sektörün de yönelmesi gerekir. Bunun için de uygun şartlarının yaratılması gerekir. Bu da bizim görevimiz" dedi. Merkel konuşmasında önümüzdeki hafta hükümet ortağı partilerle birlikte konut piyasasıyla ilgili yeni bir yasa tasarısını meclise sunacaklarını da kaydetti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:33 
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