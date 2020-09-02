Merkel'den Navalny açıklaması: Rusya'nın cevaplaması gereken sorular var - Son Dakika

Merkel'den Navalny açıklaması: Rusya'nın cevaplaması gereken sorular var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin zehirlendiği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yapılan testler Navalny'nin zehirlendiğini gösteriyor.

Merkel'den Navalny açıklaması: Rusya'nın cevaplaması gereken sorular var, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin zehirlendiği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yapılan testler Navalny'nin zehirlendiğini gösteriyor. Rusya'nın cevaplaması gereken ciddi sorular var" dedi.

Almanya hükümeti sözcüsü bugün yapılan testlerde Rus muhalif Aleksey Navalny'nin zehirlendiği sonucuna vardıklarını açıklamıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yapılan testler Navalny'nin zehirlendiğini gösteriyor. Rusya'nın cevaplaması gereken ciddi sorular var. AB ve NATO'daki ortaklarımızı testin sonuçları hakkında bilgilendireceğiz. Ortak bir tartışma yapacağız ve orantılı bir yanıt hakkında bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İÇ ÇAMAŞIRINA ZEHİR SERPİLDİSinirleri etkileyen bir zehir çeşidi olan 'Novichok'u icat eden Vladimir Uglev'e (73) göre, Rus muhalif Alexei Navalny iç çamaşırına zehir serpildi. Uglev, Rus gizli servis görevlilerinin Navalny'nin Tomsk'taki oteline girerek bavulundaki iç çamaşırlarına ve çoraplarına bir damla zehir serpmelerinin yeterli olacağını ifade etti. KREMLİN İDDİALARI REDDETMİŞTİ Diğer yandan Navalny'nin arkadaşları ise zehirin, bir havaalanı kafesinde Navalny'nin çayına karıştırıldığı öne sürmüştü. Kremlin olay hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Navalny, Berlin'de bir hastanede hali hazırda komada yaşam savaşı veriyor.ALEKSEY NAVALNY KİMDİR?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kamuoyu önünde en fazla bilinen muhaliflerinden Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalny adını 2008 yılında Rus siyasetindeki ve kamu şirketlerindeki yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma uygulamalarını ifşa eden blog yazılarıyla duyurdu. Asıl mesleği avukatlık olan Navalny bu dönemde büyük petrol şirketleri ve bankalara ait ufak hisseler satın almak suretiyle şirket içindeki ve kamu harcamalarındaki boşlukları tespit ederek takipçilerine duyurmaya başladı. Süreç içinde iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin muhalif seslerinden birine dönüştü ve yürüttüğü yolsuzluk karşıtı kampanyalarla o dönemdeki parti lideri Vladimir Putin'in en keskin eleştirmenlerinden biri haline geldi. 2011 yılındaki parlamento seçimleri öncesinde takipçilerine iktidar partisi dışında herhangi bir partiye oy vermeleri çağrısında bulunan Navalny, parlamento binası önündeki bir protesto gösterisi sırasında tutuklanarak 15 gün hapis yattı. Usulsüzlük iddialarının dile getirildiği seçimlerde Birleşik Rusya Partisi oy kaybına uğradı. Navalny ise salıverilişinin ardından, seçim sonrası düzenlenen 120 bin kişinin katıldığı dev protesto gösterisinde ön sırada yer aldı.


Angela Merkel, Almanya, Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 22:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Merkel'den Navalny açıklaması: Rusya'nın cevaplaması gereken sorular var - Son Dakika Dünya

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