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Merkel'den Nazi döneminin en büyük toplama kampı Auschwitz'e 60 milyon euro bağış
6 saat önce
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 14 yıllık görevinde ilk kez ziyaret edeceği Auschwitz-Birkenau toplama kampına 60 milyon euro bağışta bulunacak.
Nazi döneminde 3 milyon kişinin katledildiği, şu an bir müze olan Polonya'daki toplama kampı UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 14 yıllık görevinde ilk kez ziyaret edeceği Auschwitz-Birkenau toplama kampına 60 milyon euro bağışta bulunacak.
Nazi döneminde 3 milyon kişinin katledildiği, şu an bir müze ve anma merkezi olan Polonya'daki toplama kampı UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:28
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