Son Dakika Haberleri: Merkel'den Nazi döneminin en büyük toplama kampı Auschwitz'e 60 milyon euro bağış
Son Dakika Dünya Merkel'den Nazi döneminin en büyük toplama kampı Auschwitz'e 60 milyon euro bağış - Son Dakika Dünya

Merkel'den Nazi döneminin en büyük toplama kampı Auschwitz'e 60 milyon euro bağış

6 saat önce

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 14 yıllık görevinde ilk kez ziyaret edeceği Auschwitz-Birkenau toplama kampına 60 milyon euro bağışta bulunacak. Nazi döneminde 3 milyon kişinin katledildiği, şu an bir müze olan Polonya'daki toplama kampı UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor.

Merkel'den Nazi döneminin en büyük toplama kampı Auschwitz'e 60 milyon euro bağış, System.String[]

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 14 yıllık görevinde ilk kez ziyaret edeceği Auschwitz-Birkenau toplama kampına 60 milyon euro bağışta bulunacak.


Nazi döneminde 3 milyon kişinin katledildiği, şu an bir müze ve anma merkezi olan Polonya'daki toplama kampı UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Angela Merkel, Auschwitz, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Berlin'de bir Türke ait döner dükkanın duvarına gamalı haç çizildi
ABD'de Nazi selamı veren cezaevi çalışanları görevden alındı Ormanlık alanda cesedi bulunan hemşirenin kocası gözaltına alındı Paris'te polisin attığı gaz kapsülü Anadolu Ajansı foto muhabirini gözünden yaraladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 14:00:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkel'den Nazi döneminin en büyük toplama kampı Auschwitz'e 60 milyon euro bağış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]