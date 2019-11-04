Merkel'den NSU kurbanları anıt parkına ziyaret

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Zwickau kentinde ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından katledilen 8'i Türk 10 kişi anısına dikilen ağaçların bulunduğu anıt parkı ziyaret etti.

Burada NSU terör örgütünün ilk katlettiği Enver Şimşek adına dikilen ağacın önüne beyaz gül bırakan Merkel, Zwickau Belediyesine de anıt park için teşekkürlerini iletti.

Merkel, NSU terör örgütünün işlediği vahşi cinayetlerin 8 yıl önce bugün ortaya çıktığını hatırlatarak, Almanya'da bir daha böyle bir durumun yaşanmamasının siyaset ve devletin görevi olduğunu ifade etti.

Almanya Başbakanı Merkel, NSU mağdurlarına da ülkede tekrar "güzel bir yaşam" fırsatının sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Aşırı sağla mücadelede cesur bireylere ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Merkel, "Biz hükümet olarak daha önce mağdur ailelere verdiğimiz sözü tutacağız ve bir daha Almanya'da bu tür olayların yaşanmaması için çalışacağız. Ancak bunun için sadece güvenlik güçlerine değil cesur kişilere de ihtiyaç var." diye konuştu.

Merkel'in konuşması sırasında aşırı sağcı bir grubun 250 metre mesafede protesto gösterisi düzenlemesi de dikkati çekti.

Hükümet tarafından NSU mağdurlarıyla ilgilenmesi için Ombudsman olarak görevlendirilen Barbara John da burada gazetecilere yaptığı açıklamada, anıt mekanların gelecek nesiller için çok önemli olduğuna işaret ederek, "Her kim bu 10 kişiyi unutursa olası bir siyasi cinayete kayıtsız kalmış olur." dedi.

Şimşek anısına dikilen ağacın 2 ay önce kesilmesini "korkunç bir olay" olarak tanımlayan John, "Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Zwickaulular için de burası çok önemli. Onlar da kentin imajı açısından buraya sahip çıkmalılar. " ifadelerini kullandı.

John, NSU üyelerinin Zwickau kentinde saklanmalarını ise utanç verici olduğunu kaydetti.

60 metrekarelik alanda 10 ağaç dikildi

Zwickau'da "Schwanenteichpark" adlı parkta 60 metrekarelik alana NSU kurbanlarından Şimşek anısına 3 Eylül'de bir ağaç dikilmiş ancak ağaç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilmişti.

Olayın ardından aynı alana dün NSU kurbanlarını simgeleyen 10 ağaç dikilmişti.

Örgüt üyelerinin 2000-2007 arasında işledikleri cinayetlerin ardından uzun süre Zwickau'da saklandıklarının ortaya çıkmasıyla kent, NSU davası için kilit önem taşıyordu.

NSU terör örgütü

NSU'nun varlığı Kasım 2011'de tesadüf sonucu Thüringen eyaletinde gün yüzüne çıkmış, ardından Federal Başsavcılık soruşturma başlamıştı.

Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar düzenlemek ve banka soymak suçlamalarıyla 2013'te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında, 11 Temmuz 2018'de açıklanan kararda, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık eden 4 sanık da 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.

NSU terör örgütünün varlığının ortaya çıkmasının ardından birçok kentte NSU kurbanları için anıtlar dikilmişti.