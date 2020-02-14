Merkel'den Sudan'a destek: "Ortaklara ihtiyacınız var ve Almanya ortak olmak istiyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merkel'den Sudan'a destek: 'Ortaklara ihtiyacınız var ve Almanya ortak olmak istiyor' - Son Dakika

Merkel'den Sudan'a destek: "Ortaklara ihtiyacınız var ve Almanya ortak olmak istiyor"

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin Sudan'a siyasi ve ekonomik destek vereceğini belirterek, "Ortaklara ihtiyacınız var ve Almanya ortak olmak istiyor.

Merkel'den Sudan'a destek:

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinin Sudan'a siyasi ve ekonomik destek vereceğini belirterek, "Ortaklara ihtiyacınız var ve Almanya ortak olmak istiyor." dedi.

Merkel, başkent Berlin'de, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile düzenlediği basın toplantısında, Sudan'ın tarihi bir değişim sürecinde olduğunu söyledi.

Siyasi ve ekonomik alanda yapılacak reformlar konusunda Sudan'ı büyük görevlerin beklediğini dile getiren Merkel, "Büyük zorluklarla karşı karşıyasınız. Ortaklara ihtiyacınız var ve Almanya ortak olmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Sudan'da barış ve demokratikleşme yolunun açılması gerektiğini vurgulayan Merkel, "İnsanlar başarılar bekliyor. Muhtemelen hızlı başarılar bekliyor ve çok sabırsızlar. Bu yüzden ortaklarımızla birlikte Sudan'ı desteklemek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Hamduk da Sudan'daki derin değişimin tüm ülkeyi kapsadığını belirterek, "Almanya'daki ortakların ve dostların destek ve yardımlarına güveniyoruz. Elbette halkın beklentilerini de karşılamak istiyoruz. (Sudan'da) Barış süreci ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'ın, Sahel bölgesinin ortasında, tüm sorunların yığıldığı stratejik bir noktada yer aldığını kaydeden Hamduk, "Sudan'da bir çözüm bulabilirsek bunun bölgeye de iyi bir etkisi olacak ve olumlu yansıyacak. Bu stratejik etkiye odaklanmak istiyoruz." dedi.

Angela Merkel, Almanya, Berlin, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hakkında Zindaşti soruşturması açılan Burhan Kuzu'dan açıklama: Yargıyı rahat bırakın
Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 5 bina tedbir amaçlı boşaltıldı Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları

Son Dakika Haberleri
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
01:41 Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
01:41 Hande Mehan müzikseverleri mest etti
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 02:19:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Merkel'den Sudan'a destek: "Ortaklara ihtiyacınız var ve Almanya ortak olmak istiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]