Merkel'den Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölgeye destek iddiası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Merkel'den Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölgeye destek iddiası - Son Dakika Dünya

Merkel'den Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölgeye destek iddiası

6 saat önce

Almanya Şansolyesi Angela Merkel'in partisinin milletvekilleri ile yaptığı bir toplantıda onlara Suriye'nin kuzeyinde bir uçuşa yasak bölge oluşturulmasından yana olduğunu söylediği iddia edildi.

Merkel'den Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölgeye destek iddiası, System.String[]

Almanya Şansolyesi Angela Merkel'in partisinin milletvekilleri ile yaptığı bir toplantıda Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasından yana olduğunu söylediği iddia edildi.


Haberi geçen Reuters ajansı iddiayı Salı günü gerçekleştirilen bu toplantıda yer alan ancak adını açıklamadığı iki vekile dayandırdı.

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Angela Merkel, Almanya, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:26 
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