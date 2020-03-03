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Merkel'den Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölgeye destek iddiası
6 saat önce
Almanya Şansolyesi Angela Merkel'in partisinin milletvekilleri ile yaptığı bir toplantıda onlara Suriye'nin kuzeyinde bir uçuşa yasak bölge oluşturulmasından yana olduğunu söylediği iddia edildi.
Almanya Şansolyesi Angela Merkel'in partisinin milletvekilleri ile yaptığı bir toplantıda Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasından yana olduğunu söylediği iddia edildi.
Haberi geçen Reuters ajansı iddiayı Salı günü gerçekleştirilen bu toplantıda yer alan ancak adını açıklamadığı iki vekile dayandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:26
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