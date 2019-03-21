Son Dakika Haberleri: Merkel'den "yardım kurallarını gevşetin" çağrısı

Merkel'den "yardım kurallarını gevşetin" çağrısı

1 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa ülkelerinin ABD ve Çin'e karşı rekabet edebilmesi için devlet yardım kurallarının gözden geçirilerek gevşetilmesi çağrısında bulundu.

Merkel'den
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa ülkelerinin ABD ve Çin'e karşı rekabet edebilmesi için devlet yardım kurallarının gözden geçirilerek gevşetilmesi çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:06 

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Almanya, Angela Merkel, Ekonomi
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