Merkel'den "yardım kurallarını gevşetin" çağrısı
1 saat önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa ülkelerinin ABD ve Çin'e karşı rekabet edebilmesi için devlet yardım kurallarının gözden geçirilerek gevşetilmesi çağrısında bulundu.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa ülkelerinin ABD ve Çin'e karşı rekabet edebilmesi için devlet yardım kurallarının gözden geçirilerek gevşetilmesi çağrısında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:06
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