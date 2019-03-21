Son Dakika Haberleri: Merkel'den "Yardım Kurallarını Gevşetin" Çağrısı

Merkel'den "Yardım Kurallarını Gevşetin" Çağrısı

42 dakika önce

BERLİN (AA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin ve ABD'ye karşı Avrupa ülkelerinin rekabet edebilmesi için Avrupa Birliği devlet yardım kurallarının gevşetilmesini, bölgede aktif bir sanayi politikasının izlenmesi gerektiği çağrısını yaptı.

Merkel'den
BERLİN (AA) – Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin ve ABD'ye karşı Avrupa ülkelerinin rekabet edebilmesi için Avrupa Birliği devlet yardım kurallarının gevşetilmesini, bölgede aktif bir sanayi politikasının izlenmesi gerektiği çağrısını yaptı.

Alman Başbakan Merkel, Alman Federal Meclisi'nde (Bundestag) yaptığı konuşmada, son yıllarda inovasyon konusunda ABD ve Çin'in ön plana çıktığını belirtti.

Avrupa'nın devlet destekleri konusunda proaktif bir tutum sergelemesi gerektiğinin altını çizen Merkel, "Klasik destek çerçevesinden çıkmalıyız." ifadesini kullandı.

AB liderleri bu akşam ve yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelirken Çin ile ilişkiler ve sanayi politikası konularını masaya yatıracaklar.

Son yıllarda otomobil endüstrisinde Çin ve ABD'nin teknolojik atılımlarda bulunması Alman kamuoyunda tartışma konusu olurken, Alman hükümeti de elektrikli arabaların batarya hücrelerinin üretimi için 1 milyar avrodan fazla teşvik vereceğini açıklamıştı.

Batarya hücrelerinin üretimi için devletin vereceği teşviklerden yararlanmak için 30 şirket başvururken, bu devlet yardımları için Avrupa Komisyonu'nun onayının gerektiği vurgulanmıştı.

Elektrikli otomobil üretiminde katma değerin önemli bir kısmını oluşturan batarya hücresi tedariki, Alman sanayisi için büyük önem taşıyor

Devlet yardımlarının, girişimler arasında adil olmayan bir rekabet ortamı yarattığı ve uluslararası serbest rekabet düzeninin işleyişinin bozulduğuna dair söylemler geliştirilirken AB Komisyonu da bu yardımların etkin dağılıp dağılmadığı yönünde yetkilerini kullanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:55 Kaynak: AA

Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Angela Merkel, Güncel
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