Son Dakika Haberleri: Merkel'den Yeni Yıl Mesajı: "Küresel Sorunların Çözümüne Çalışacağız"

Merkel'den Yeni Yıl Mesajı: "Küresel Sorunların Çözümüne Çalışacağız"

1 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel,yayınladığı yeni yıl mesajında küresel sorunlar üzerinde durulacağını ve uluslararası sorunlarda Almanya'nın daha fazla sorumluluk alacağını belirtti.

Merkel'den Yeni Yıl Mesajı:
Almanya Başbakanı Angela Merkel,yayınladığı yeni yıl mesajında küresel sorunlar üzerinde durulacağını ve uluslararası sorunlarda Almanya'nın daha fazla sorumluluk alacağını belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni yıl mesajı yayınladı. Mesajda uluslararası meselelere değinen Merkel, Almanya'nın 1 Ocak'tan itibaren üstleneceği BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliği süresince küresel sorunlar üzerinde çalışılacağını belirterek, uluslararası sorunlar karşısında daha fazla sorumluluk alacağını söyledi.

Mesajında 2018 yılında yaşanan iç ve dış sorunlara da değinen Merkel, 2019 yılında uluslararası alanda ele alınması gereken en önemli konuların iklim değişikliği, göç ve uluslararası terörizmle mücadele olacağını ifade etti. Merkel, sorunların başkalarının da çıkarlarının düşünülmesiyle çözülebileceğini kaydetti. 2021 yılından sonra tekrar aday olmayacağını daha önce açıklayan Angela Merkel, demokrasinin yaşanılacak değişimle ayakta durabileceğini hatırlatarak, "Zorlukların üzerinden birlik ve beraberlik içerisinde, ortak değerlere sahip çıkarak, hoşgörü ve saygıyla gelinebilir" dedi. - BERLİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:42 Kaynak: İHA

Politika
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