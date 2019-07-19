Son Dakika Haberleri: Merkel: Diplomatik girişimleri önemli buluyorum
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Merkel: Diplomatik girişimleri önemli buluyorum

1 saat önce

Almanya Başbakanı Merkel, İran-ABD gerilimine ilişkin, "Bölge için endişeliyim. Diplomatik girişimleri önemli buluyorum.

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Almanya Başbakanı Merkel, İran-ABD gerilimine ilişkin, "Bölge için endişeliyim. Diplomatik girişimleri önemli buluyorum. İletişim kanalları açık olmalı. Gerilimi tırmandırmamak için diplomatik her imkan kullanılmalı." dedi.
Angela Merkel, Almanya, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:17 
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