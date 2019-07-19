Merkel: Diplomatik girişimleri önemli buluyorum
1 saat önce
Almanya Başbakanı Merkel, İran-ABD gerilimine ilişkin, "Bölge için endişeliyim. Diplomatik girişimleri önemli buluyorum.
Almanya
Başbakanı Merkel, İran-ABD gerilimine ilişkin, "Bölge için endişeliyim. Diplomatik girişimleri önemli buluyorum. İletişim kanalları açık olmalı. Gerilimi tırmandırmamak için diplomatik her imkan kullanılmalı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:17
Trump açıkladı! İran'a ait İHA'yı düşürdük ABD Başkanı Trump'ın "İran'ın İHA'sını düşürdük" iddiası ardından İran'dan ilk açıklama geldi! Son günlerde hastalığıyla gündem olan Angela Merkel 2021'de siyaseti bırakacağını açıkladı ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırlandığı iddia edildi