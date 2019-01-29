Son Dakika Haberleri: Merkel'e Fulbright Uluslararası Anlayış Ödülü

Merkel'e Fulbright Uluslararası Anlayış Ödülü

48 dakika önce

MERKEL, burada yaptığı konuşmada, büyüyen milliyetçiliğe, popülizme karşı olduğunu söyledi.

Merkel'e Fulbright Uluslararası Anlayış Ödülü, System.String[]
MERKEL, burada yaptığı konuşmada, büyüyen milliyetçiliğe, popülizme karşı olduğunu söyledi. Almanya dahil birçok ülkede, ulusal etki alanlarını düşünen popülist ve dışlayıcı bir milliyetçilik olduğu konusunda uyarıda bulunan Merkel, "Buna kararlı bir şekilde karşı çıkmalıyız" dedi. Başbakan Merkel, BM veya Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası örgütlerin nasyonal sosyalizm, II. Dünya Savaşı ve aşırı milliyetçiliğin dehşetinden alınan derslerden sonra kurulduklarını hatırlatarak, bu konuda isim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi.

'GÜÇLÜ AVRUPA' VURGUSU

Küreselleşme ve iklim değişikliğinin savaşlar ve krizler kadar insan yapımı olduğunu savunan Merkel, "Dolayısıyla bu zorlukların üstesinden gelmek için mümkün olan her şeyi yapabiliriz ve yapmalıyız" diye konuştu. Merkel ayrıca, güçlü bir Avrupa'yı da savunarak, "ABD'nin partneri ve dostu olarak, Avrupa ancak birlik halinde güçlü olabilir" ifadesini kullandı.

Fullbrigt Ödülü'nü daha önce alanlar arasında Nobel Barış Ödülü sahibi Nelson Mandela, eski ABD Başkanları Jimmy Carter ve Bill Clinton ile Sınır Tanımayan Doktorlar bulunuyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:18 

Almanya, Avrupa, Angela Merkel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Adaylarına CHP'li Vekilden Sert Tepki: Yok Yok Yok! CHP'nin Erzurum'da Aday Gösterdiği 2000 Doğumlu Genç İsim Dikkatleri Üzerine Topladı

Cinsel İçerikli Filmde Anne ve Babasını Gören Genç Kızın Psikolojisi Bozuldu Victoria Beckham, Oğlu'nun Gizli Aşk Yaşadığı Ünlü Şarkıcı Rita Ora'ya Ateş Püskürdü!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 12:06:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkel'e Fulbright Uluslararası Anlayış Ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]