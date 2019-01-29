Merkel'e Fulbright Uluslararası Anlayış Ödülü

MERKEL, burada yaptığı konuşmada, büyüyen milliyetçiliğe, popülizme karşı olduğunu söyledi. Almanya
dahil birçok ülkede, ulusal etki alanlarını düşünen popülist ve dışlayıcı bir milliyetçilik olduğu konusunda uyarıda bulunan Merkel
, "Buna kararlı bir şekilde karşı çıkmalıyız" dedi. Başbakan Merkel, BM
veya Dünya Ticaret Örgütü
gibi uluslararası örgütlerin nasyonal sosyalizm, II. Dünya Savaşı ve aşırı milliyetçiliğin dehşetinden alınan derslerden sonra kurulduklarını hatırlatarak, bu konuda isim vermeden ABD
Başkanı Donald Trump
'ı eleştirdi.
'GÜÇLÜ AVRUPA' VURGUSU
Küreselleşme ve iklim değişikliğinin savaşlar ve krizler kadar insan yapımı olduğunu savunan Merkel, "Dolayısıyla bu zorlukların üstesinden gelmek için mümkün olan her şeyi yapabiliriz ve yapmalıyız" diye konuştu. Merkel ayrıca, güçlü bir Avrupa
'yı da savunarak, "ABD'nin partneri ve dostu olarak, Avrupa ancak birlik halinde güçlü olabilir" ifadesini kullandı.
Fullbrigt Ödülü'nü daha önce alanlar arasında Nobel Barış Ödülü sahibi Nelson Mandela
, eski ABD Başkanları Jimmy Carter
ve Bill Clinton
ile Sınır Tanımayan Doktorlar bulunuyor.