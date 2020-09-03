Merkel'e Navalny baskısı: "Kuzey Akım 2 projesini gözden geçir" - Son Dakika

Merkel'e Navalny baskısı: "Kuzey Akım 2 projesini gözden geçir"

Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlendiğinin açıklanması sonrası Almanya Başbakanı Angela Merkel'e "Kuzey Akım 2 projesini gözden geçir" çağrısı geldi.

Merkel'e Navalny baskısı:

Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlendiğinin açıklanması sonrası Almanya Başbakanı Angela Merkel'e "Kuzey Akım 2 projesini gözden geçir" çağrısı geldi. Parlamentonun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Norbert Roettgen, "Putin'in anladığı tek dille cevap vermeliyiz, bu da gaz satışıdır" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin sinir gazı ile zehirlendiği yönündeki yaptığı açıklamanın yankısı sürüyor. Merkel, söz konusu açıklamasının ardından Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattı projesini yeniden gözden geçirmesi konusunda baskı ile karşı karşıya. Almanya parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Norbert Roettgen yaptığı açıklamada, "Sert siyaset peşinde koşmalıyız, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in anladığı tek dille cevap vermeliyiz, bu da gaz satışıdır" diyerek Merkel'e çağrıda bulundu.

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi, doğrudan Rusya'dan Almanya'ya gaz taşıma konusunda mevcut Kuzey Akım 1 boru hattının kapasitesini iki katına çıkaracak. Batılı ortaklarla birlikte Rus şirketi Gazprom tarafından yürütülen projenin yüzde 90'ından fazlası tamamlandı ve 2021'in başından itibaren faaliyete geçmesi planlanıyor. Projede sona yaklaşıldığı için Merkel'e yapılan baskıların sonuçsuz kalacağı düşünülüyor.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada da Rusya'ya ancak Navalny'nin zehirlenmesinden kimin sorumlu olduğunun tespit edileceği bir soruşturma sonrasında yeni yaptırımlar uygulanabileceği duyuruldu.

Kremlin, Navalny'yi Rus devletinin zehirlediği iddialarını reddetti

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in dün Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'nin sinir gazı ile zehirlendiğini açıklaması sonrası birçok ülkeden kınama mesajları geldi. Tepkilerin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Moskova'nın Navalny'ye yapılan zehirli saldırının arkasında Rusya olduğu yönündeki iddiaları reddettiğini duyurdu. Diğer ülkeleri tüm gerçekleri bilmeden sonuca varma çabasına karşı uyardığını ifade eden Peskov, "Rus devletini suçlamak için hiçbir gerekçe yok ve bu konuda herhangi bir suçlamayı kabul etme eğiliminde değiliz" şeklinde konuştu.

Peskov, "Elbette Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki ortaklarımızın değerlendirmelerinde acele etmelerini istemiyoruz" dedi. Rusya'nın Navalny'ye ne olduğunu öğrenmeye istekli olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, bunu Navalny'e yapılan testler hakkında Almanya'dan bilgi almadan yapamayacağını dile getirdi.

Kuzey Akım 2'yi engelleme çalışmalarının duygusal bir karara dayandığını söyleyen Peskov, "Projenin Rusya, Almanya ve Avrupa'ya fayda sağlayan ticari bir proje olduğunu ifade etti. Peskov, "Herhangi bir yaptırımın nedeninin neye dayanacağını anlamıyoruz" dedi. - BERLİN

Alexei Navalny, Angela Merkel, Almanya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 17:10 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Merkel'e Navalny baskısı: 'Kuzey Akım 2 projesini gözden geçir' - Son Dakika


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