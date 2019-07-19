Son Dakika Haberleri: Merkel ekonomik yavaşlamadan ticaret savaşını sorumlu tuttu
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Merkel ekonomik yavaşlamadan ticaret savaşını sorumlu tuttu

1 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülke ekonomisindeki yavaşlamaya "ticaret savaşının neden olduğunu" belirterek, hükümetin bütçeyi dengeli tutmak için uygun politikalar uygulamayı sürdüreceğini söyledi.

Merkel ekonomik yavaşlamadan ticaret savaşını sorumlu tuttu, System.String[]
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülke ekonomisindeki yavaşlamaya "ticaret savaşının neden olduğunu" belirterek, hükümetin bütçeyi dengeli tutmak için uygun politikalar uygulamayı sürdüreceğini söyledi.
Merkel, Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, ekonomideki bozulmaların mali teşvik önlemlerine işaret ettiğini belirtti ve söz konusu bozulmaların, "küresel ticaret savaşı ile ticari belirsizlikten" kaynaklandığını öne sürdü.
Merkel, ABD ve Çin'in söz konusu gerilimlere yakın zamanda çözüm bulmalarını umduğunu ekledi.
Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) geliştirilmesi gerektiğini de vurgulayan Merkel, ayrıca iklim değişikliğine değinerek, bu konuda sosyal etkinin de göz önüne alınması gerektiğinin altını çizdi ve karbondioksit sertifikaları sistemini desteklediğini belirtti.
Almanya'da hükümetin iki ay içinde yeni önlem paketlerini duyurması bekleniyor.


Angela Merkel, Almanya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:19 Kaynak: DHA
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