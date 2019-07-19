Son Dakika Haberleri: Merkel: Ekonomik yavaşlamanın nedeni 'savaş'
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Merkel: Ekonomik yavaşlamanın nedeni 'savaş'

14 dakika önce

ÜÇ haftalık iznine çıkmadan önce başkent Berlin'de görev yapan gazetecilerle buluşan Merkel, ekonomideki bozulmaların mali teşvik önlemlerine işaret ettiğini belirtti ve söz konusu bozulmaların, 'küresel ticaret savaşı ile ticari belirsizlikten' kaynaklandığını öne sürdü.

Merkel: Ekonomik yavaşlamanın nedeni 'savaş', System.String[]
ÜÇ haftalık iznine çıkmadan önce başkent Berlin'de görev yapan gazetecilerle buluşan Merkel, ekonomideki bozulmaların mali teşvik önlemlerine işaret ettiğini belirtti ve söz konusu bozulmaların, 'küresel ticaret savaşı ile ticari belirsizlikten' kaynaklandığını öne sürdü.

ÖNLEM PAKETLERİ GELİYOR

Merkel, ABD ve Çin'in söz konusu gerilimlere yakın zamanda çözüm bulmalarını umduğunu da sözlerine ekledi.

Dünya Ticaret Örgütünün (WTO) geliştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Merkel, iklim değişikliği konusunda da sosyal etkinin göz önüne alınması gerektiğinin altını çizdi. Almanya'da hükümetin iki ay içinde yeni önlem paketlerini duyurması bekleniyor.
Angela Merkel, Berlin, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:37 
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