Son Dakika Haberleri: Merkel: Gözümüzü iyice açmalıyız
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Merkel: Gözümüzü iyice açmalıyız

15 dakika önce

"VALİ Lübcke'nin öldürülmesi sadece korkunç bir olay değil. Bu, bize her alanda, nerede aşırı sağ eğilim ve sızma çabaları varsa, iyice bakmamız gerektiğine dair büyük bir çağrı. Ben bizzat NSU cinayetleriyle çok yakından ilgilendim. Kurbanlara o zaman vaatlerde bulunduk.

Merkel: Gözümüzü iyice açmalıyız, System.String[]
"VALİ Lübcke'nin öldürülmesi sadece korkunç bir olay değil. Bu, bize her alanda, nerede aşırı sağ eğilim ve sızma çabaları varsa, iyice bakmamız gerektiğine dair büyük bir çağrı. Ben bizzat NSU cinayetleriyle çok yakından ilgilendim. Kurbanlara o zaman vaatlerde bulunduk. Bazı şeyler ki, buna çok iyi bakmamız lazım, 'Yine bu dönemle bir bağlantısı var mı?' sorusuna işaret ediyor. Bunu çok dikkatli söylüyorum, çünkü soruşturmalar sürüyor. Bu konunun çok iyi aydınlatılması, daha tabusuz ve acımasız bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor."

Federal Savcılık vali cinayetinin arkasında başka kişiler ve örgüt bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:38 
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