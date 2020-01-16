Merkel: "Hafter'in ateşkese istekli olması iyi bir mesaj" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merkel: 'Hafter'in ateşkese istekli olması iyi bir mesaj' - Son Dakika

Merkel: "Hafter'in ateşkese istekli olması iyi bir mesaj"

28 dakika önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hafter'in Libya'da ateşkese istekli olmasının iyi bir mesaj olduğunu belirterek, "Libya Konferansı'nda her şeyden önce silah ambargosunun tekrar yapıldığını görmeliyiz" dedi.

Merkel:

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hafter'in Libya'da ateşkese istekli olmasının iyi bir mesaj olduğunu belirterek, "Libya Konferansı'nda her şeyden önce silah ambargosunun tekrar yapıldığını görmeliyiz" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya'nın darbeci general Halife Hafter'in Libya'da ateşkese istekli olmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Merkel, 19 Ocak'ta gerçekleştirilecek Berlin Konferası'nda silah ambargosuna bağlı kalınmasının altını çizdi.

"ATEŞKESE İSTEKLİ OLMASI İYİ BİR MESAJ"

Hırvatistan Başbakanıyla düzenlediği basın toplantısında konuşan Merkel, Hafter'i işaret ederek, "Ateşkese istekli olması iyi bir mesaj" dedi. Merkel, "Libya Konferansı'nda her şeyden önce silah ambargosunun tekrar yapıldığını görmeliyiz, ki bu temelde BM tarafından kabul edildi, ancak maalesef uygulanmadı" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Angela Merkel, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:00 Kaynak: İHA
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