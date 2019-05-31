Merkel, Harvard'da Trump'ı eleştirdi: "Cehalet ve dar görüşlülük duvarlarını yıkın"
1 saat önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını eleştirdi. Harvard Üniversitesi'nde fahri doktora ünvanı aldığı törende konuşan Merkel, isim vermeden Trump'ın ticaret, göçmen, iklim değişikliği gibi konulardaki politikalarına göndermeler yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:23
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