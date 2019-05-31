Son Dakika Haberleri: Merkel, Harvard'da Trump'ı eleştirdi: "Cehalet ve dar görüşlülük duvarlarını yıkın"
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Merkel, Harvard'da Trump'ı eleştirdi: "Cehalet ve dar görüşlülük duvarlarını yıkın"

1 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını eleştirdi. Harvard Üniversitesi'nde fahri doktora ünvanı aldığı törende konuşan Merkel, isim vermeden Trump'ın ticaret, göçmen, iklim değişikliği gibi konulardaki politikalarına göndermeler yaptı.

Merkel, Harvard'da Trump'ı eleştirdi:
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın politikalarını eleştirdi.

Harvard Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı aldığı törende konuşan Merkel, isim vermeden Trump'ın ticaret, göçmen, iklim değişikliği gibi konulardaki politikalarına göndermeler yaptı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:23 
Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Donald Trump, Angela Merkel, Dünya
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