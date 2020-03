Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Belki de dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden biriyiz. Bu, bize itimat telkin edebilir ama çok sayıda Korona virüs kapmış hastanın akın etmesi sebebiyle bizim hastanelerimizin de kapasitesi aşırı derecede zorlanmaktadır" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Korona virüs nedeniyle dün akşam saatlerinde ulusa seslendi. Korona virüsün hayatı dramatik bir şekilde değiştirdiğini ifade eden Merkel, "Normallik, gündelik hayatta birlikte yaşama anlayışımız şimdiye kadar hiç olmadığı kadar kuvvetli bir şekilde sınanıyor. Milyonlarcanız işe, çocuklarınız kreş ya da okula gidemiyor. İş yerleri, sinema ve tiyatrolar kapalı. En zoru da çok normal olan bu aksiyonları gerçekleştirememek" dedi.

"Elbette ki birçoğumuz "Bütün bunlar daha ne kadar sürecek? diye soruyor" diyen Merkel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün size sizin Başbakan'ınız ve kabinemdeki üyeler olarak bu durumun bizi nasıl davranmaya yönelttiğini pek de alışılagelmemiş bir şekilde anlatmak istiyorum. Alacağımız kararların gerekçelerini gayet iyi bir şekilde açıklamak, daha sonra da siyasi kararlarımızı şeffaf bir şekilde alıp açıklamak gerçek bir demokrasinin icabıdır. Aldığımız bu kararları siz vatandaşlarımız da kendi görevi addeder ve eksiksiz uygularsa ancak o zaman biz vazifemizi layıkıyla yerine getirmiş sayılırız. Bu sebeple lütfen şunu söylememe müsaade ediniz: Bu, çok ciddi bir durum. Lütfen siz de bu durumun ciddiyetini kavrayınız. İki Almanya'nın birleşmesinden bu yana, hayır, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri -Almanya olarak- bu kadar birlikte olmamızı gerektirecek büyük bir meydan okumayla karşılaşmamıştık. Size aktüel olarak epideminin yani salgının neresinde bulunduğumuzu ve Almanya'nın bu tehlikeden nasıl birlik olarak kurtulmaya ve ekonomik, sosyal ve kültürel zararları mümkün mertebe en asgari noktaya indirmeye gayret ettiğini açıklamak istiyorum. Fakat bunun yanı sıra bu konuda niçin size de ihtiyaç duyduğumuzu anlatmak istiyorum. Epidemiye karşı verilen savaşta tek tek fertlerin bile ne kadar önem arz ettiğinden bahsetmek isterim"

"HASTANELERİMİZİN DE KAPASİTESİ AŞIRI DERECEDE ZORLANMAKTADIR"

Almanya hükümetinin Robert Koch Enstitüsü, ilim adamları ve virologlarla sürdürdüğü istişareler sonucu elde ettiği verileri paylaşan Almanya Başbakanı, "Şu an için bütün dünyada en ciddi şekilde ilmi araştırmalar sürdürülmekte ama maalesef korona virüse karşı ne bir tedavi ne de bir aşı bulunmaktadır. Böyle devam ettiği müddetçe elimizde tek bir şey var; o da bizim eylem kılavuzumuz. Virüsün yayılma hızını yavaşlatabilmek, yayılmayı aylara yayabilmek. Ancak bu şekilde bu illete karşı bir ilaç ve bu hastalığa önceden mani olabilmek için bir aşı geliştirebilmek için vakit kazanabiliriz. Yine halihazırda bu hastalıktan muzdarip olan hastaların daha iyi tedavi edilebilmeleri için vakit kazanmalıyız. Almanya'nın mükemmel bir sağlık sistemi mevcut. Belki de dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden biri. Bu, bize itimat telkin edebilir ama çok sayıda korona virüs kapmış hastanın akın etmesi sebebiyle bizim hastanelerimizin de kapasitesi aşırı derecede zorlanmaktadır. Bu konuyla ilgili hemen bir istatistik çıkarmak da o kadar kolay değil. Hastanelere gelenler belki bir baba ya da büyükbaba; bir anne yahut büyükanne veya bir kadın hayat arkadaşı ya da bir erkek hayat arkadaşı; bunlar neticede birer insandır" ifadelerini kullandı.

"MARKETLERDE BİR GÜN HERHANGİ BİR RAF BOŞALIRSA O RAFI DERHAL DOLDURABİLECEK MALZEMEMİZ MEVCUT"

"Biz her hayata ve her insana saygı gösterilen bir toplumda yaşıyoruz" diyen Merkel, "Bu noktada doktor yahut sağlık personeli olsun hastane görev yapan insanların tamamına gelmek istiyorum. Onlar, bu savaşta bizim için ilk sıradadır. Onlar, ağır hastalarla temas eden ilk insanlar. Onlar, her gün işlerine gidiyor ve onlar, insanlar için orada. Sağlık personeli çok büyük bir vazife ifa ediyor. Bu sebeple onlara en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. O halde öncelikli mevzumuz bu virüsün Almanya'daki yayılma hızını yavaşlatmaktır. Bunun için var olabilmek adına kamudaki hayatımızı minimal seviyeye indirmemiz icap etmektedir. Elbette ki, bunu da akıllıca ve ölçülü bir şekilde yapmalıyız. Çünkü devletin fonksiyonları devam etmelidir; ihtiyaçlar tabii ki karşılanacak ve ekonomi de korunacaktır. Fakat insana ve topluma zarar verebilecek her şeyi azaltmak mecburiyetindeyiz. Elimizden geldiğince insanların virüsü birbirine bulaştırma ihtimalini en aza indirmeliyiz. Bu kısıtlamaların ne kadar dramatik olduğunu gayet iyi biliyorum. Aktivite yok, fuar yok, konser yok... Şimdilik okul yok; üniversite, ana okulları, parklarda oyun oynamak yok! Alınan kararların hayatımızı ve demokrasimizi nasıl rahatsız ettiğinin farkındayım. Almanya'da böylesine kısıtlamalar hiçbir zaman olmamıştı. Lütfen seyahat ve serbest hareket etme özgürlüğünü ne kadar zor mücadelelerden sonra kazanmış biri olarak böylesine kısıtlamaları ancak çok büyük mecburiyetler karşısında müdafaa edebileceğimi söylememe izin verin. Demokrasilerde bu tür kararların çok basit sebeplerle kolayca alınamadığını biliyorsunuz.

Ancak şu an hayatınızı koruyabilmek adına böyle tedbirlerin alınmasından başka çare olmadığını da anlamalısınız. Bu sebeple hafta başında sınırlarımızı komşu ülkelere kapattık. Şu anki ekonomik durum büyük-küçük işletmeler, restoran, dükkan ve serbest meslek sahiplerini şimdiden çok kötü bir şekilde etkiledi. Emin olun gelecek haftalarda durum çok daha kötüye gidecek. Alman hükümetinin ekonomik zararları minimum seviyede tutacağına ve çalışanların sayısının korunması için elinden geleni yapacağına dair size söz veriyorum. Biz, işveren ve çalışanların bu zor imtihandan başarılı bir şekilde çıkabilmesi için ne icap ediyorsa yapabilecek güce sahibiz ve bunu da yapacağız. Emin olunuz ki, gündelik hayatı sürdürebilmek için gerekli olan bütün gıdalar teminat altındadır. Marketlerde bir gün herhangi bir raf boşalırsa o rafı derhal doldurabilecek malzememiz mevcut. Markete gidecek herkese stoklarımızın dolu olduğunu garanti ediyorum" açıklamasını yaptı.

"MESELENİN CİDDİYETİNİ HERKESİN TEK TEK KAVRAMASI ŞARTTIR"

Ölçülü davranma tavsiyesinde bulunan Merkel, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Lütfen her zaman teşekkürü hak eden ama çok nadir müteşekkir olunan insanlara da bir teşekkür etmeme izin verin. Süpermarketlerdeki kasiyerler ve boşalan rafları mallarla dolduran market çalışanları. Onlar halihazırda en zor mesleklerden birini ifa ediyor. Teşekkürler size, çünkü siz vatandaşlarımız için oradasınız ve görevinizi en iyi şekilde yaparak marketlerin bize hizmet sunmasını temin ediyorsunuz. Şimdi bugün benim için en acil konuya gelirsek. Şayet biz bu virüsün süratle yayılmasına engel olmak için getirilen kurallara uymazsak her şey bir anda boşa gidebilir. Hepimiz nasıl bu virüsü kapma ihtimaline sahipsek aynı şekilde herkesin herkese yardım etmesi de elzemdir. Öncelikle bugünkü meselenin ciddiyetini herkesin tek tek kavraması şarttır. Paniğe kapılmayın ama asla "Bu virüs bana zarar vermez" diye de düşünmeyin"

"KİMSEDEN VAZGEÇEMEYİZ"

"Kimseden vazgeçemeyiz" diyen Merkel, "Herkes çok önemlidir. Hepimiz bütün gücümüzle mücadele etmeliyiz. Bu, bizim ne kadar savunmasız olduğumuzu gösteren ve başkalarının ciddiyetsiz davranışlarıyla direkt alakalı bir salgındır. Bununla birlikte birbirimizle dayanışma içinde olursak nasıl güçlenebileceğimizi de gösteren bir epidemidir bu. Kısacası bu, hepimize bağlı. Biz bu virüsün yayılmasını pasif bir şekilde seyredecek değiliz. Bizim ona karşı bir silahımız var. Birbirimize karşı belli bir mesafede durmalıyız. Virologların tavsiyeleri gayet açık: Tokalaşmak yok, ellerimizi sık sık itinayla yıkamamız şart, karşımızdaki insanla aramıza en az bir buçuk metre mesafe koymalıyız ve en iyisi zaten riskli grup addedilen yaşlı insanlarla asla kontak kurmamalıyız. Sizden istenilenin ne kadar zor bir şey olduğunu gayet iyi biliyorum. Böylesine acil bir durumda birbirimiz için bir şeyler yapmak ve sevdiklerimizle temas etmek istiyoruz ama an itibarıyla en doğrusu bunun tam tersini yapmaktır. Bunu hepimizin artık idrak etmesi gerekiyor. Şu anda başkalarına yapılabilecek en iyi yardım onlara mesafe koymaktır. İyi niyetli bir ziyaret ya da herhangi bir seyahat virüsün yayılmasına sebep olabilir. Bundan kesinlikle kaçınmalıyız. Uzmanların dede ve ninelerin torunlarıyla bir araya gelmemesini ısrarla tavsiye etmelerinin bir sebebi var. Böylece hastanelerin kapasitelerinin yetersiz duruma gelmemesi amaçlanmakta. Bir insanın yalnız bırakılması elbette çok kötü ama bunu atlatabilmek için yeni formüller bulmak zorundayız. Bütün bunlara karşı şimdiden birçok yeni fikir mevcut. Mesela bir torun, büyükannesi kendini yalnız hissetmesin diye video çekerek ona yollayabiliyor. Artık hepimiz birbirimize olan sevgimizi gösterebilmenin başka bir yolunu bulmak zorundayız. Skype kullanmak, telefonlaşmak, mail atmak ve belki de yeniden mektup yazmayı denemek. Malumunuz posta hizmeti devam ediyor. Ayrıca biliyoruz ki, kendi başlarına alışverişe gidemeyecek yaşlı insanların komşuları da onlara harika şekilde yardımcı olmakta. Ben birbirimizi yalnız bırakmayacak birçok alternatif bulacağımızdan eminim. Sizi, sadece önümüzdeki zaman diliminde geçerli olan kaidelere riayet etmeye davet ediyorum. Biz de hükümet olarak nelerin gerekli olduğunu ya da düzeltilmesi gerektiğini araştırmaya devam edeceğiz. Her an değişiklik arz edebilecek bir durumdayız.

Biz, her zaman farklı düşüncelere ve yeni şeyler öğrenmeye açığız. Bunu niçin yaptığımızı da açıklayabiliriz. Bu sebeple lütfen söylentilere, duyumlara itibar etmeyiniz. Sadece birçok farklı lisana da tercüme ettirdiğimiz resmi açıklamaları ciddiye alın! Biz bir demokrasiyiz. Biz zorlamaların değil ancak paylaşılan fikirlerin etkili olduğu bir toplumuz. Ancak birlikte başarabileceğimiz tarihi bir ödevi yerine getirmekle yükümlüyüz. Bu krizin üstesinden gelebileceğimize inancım sonsuzdur. Bunu başarırken kaç kurban vereceğimiz ve kaç sevdiğimizi kaybedeceğimiz sorularının cevabını verebilmek bizim elimizde diyebiliriz. Şimdi kararlı bir şekilde ve hep birlikte reaksiyon göstermeliyiz. Aktüel kısıtlamaları kabullenmeli ve bir arada durmalıyız. İçinde bulunduğumuz durum gayet ciddi ve açık. Bundan dolayı fert fert nasıl davranacağımız ve kurallara ne kadar riayet edeceğimiz çok mühim. Her ne kadar böyle bir şeyi ilk defa yaşasak da kalpten ve akıllıca davranabileceğimizi göstermeli ve bu şekilde hayat kurtarmaya vesile olmalıyız. Bu, hiçbir istisnası olmadan hepimizi ilgilendirmektedir. Lütfen kendinize ve sevdiklerinize iyi bakınız" ifadelerini kullandı.

(İHA)