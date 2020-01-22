Merkel Holokost'tan kurtulanların fotoğraflarının yer aldığı sergiyi açtı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Merkel Holokost'tan kurtulanların fotoğraflarının yer aldığı sergiyi açtı - Son Dakika Dünya

Merkel Holokost'tan kurtulanların fotoğraflarının yer aldığı sergiyi açtı

11 dakika önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Holokost'tan kurtulan 75 Yahudinin portresinin yer aldığı serginin açılışına katıldı

Merkel Holokost'tan kurtulanların fotoğraflarının yer aldığı sergiyi açtı, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Holokost'tan kurtulan 75 Yahudinin portresinin yer aldığı serginin açılışına katıldı.


Fotoğrafçı Martin Shcoeller İsrail'de yaşayan ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki soykırımdan kurtulan 75 kişiyi Holokost anıtı Yad Vashem'de fotoğrafladı.

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Angela Merkel, Almanya, İsrail, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:48 
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