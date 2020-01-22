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Merkel Holokost'tan kurtulanların fotoğraflarının yer aldığı sergiyi açtı
11 dakika önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Holokost'tan kurtulan 75 Yahudinin portresinin yer aldığı serginin açılışına katıldı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Holokost'tan kurtulan 75 Yahudinin portresinin yer aldığı serginin açılışına katıldı.
Fotoğrafçı Martin Shcoeller İsrail'de yaşayan ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki soykırımdan kurtulan 75 kişiyi Holokost anıtı Yad Vashem'de fotoğrafladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:48
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