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Merkel: "(İdlib'de) Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce...
6 saat önce
Merkel: "(İdlib'de) Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var"
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:00 Kaynak: AA
Merkel: "( İdlib'de) Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var"
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