Merkel: "(İdlib'de) Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merkel: '(İdlib'de) Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce... - Son Dakika

Merkel: "(İdlib'de) Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce...

6 saat önce

Merkel: "(İdlib'de) Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var"

Merkel:

Merkel: "( İdlib'de) Ateşkese ihtiyacımız var. Şu anda Türkiye sınırında bulunan yüz binlerce Suriyeli için güvenli bölgeye ihtiyacımız var"

Angela Merkel, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:00 Kaynak: AA
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