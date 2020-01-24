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Merkel: İdlib'ten Türkiye'ye doğru kaçan siviller için briket barınak yapımına destek verebiliriz
7 saat önce
Almanya Başbakanı Merkel, İdlib'ten Türkiye'ye doğru kaçan siviller için briket barınak yapımına destek verebileceklerini söyledi.
Almanya Başbakanı Merkel, İdlib'ten Türkiye'ye doğru kaçan siviller için briket barınak yapımına destek verebileceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:41
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