Son Dakika Haberleri: Merkel ile Fayiz Es-Serrac Görüştü

Merkel ile Fayiz Es-Serrac Görüştü

1 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Merkel ile Fayiz Es-Serrac Görüştü, System.String[]
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkel'in görüşmede General Halife Hafter güçlerinin Trablus'a ilerlemesini kınadığı vurgulandı.

Açıklamada, Merkel'in Alman hükümeti olarak General Halife Hafter ve destekçilerine tüm askeri operasyonları derhal durdurma çağrısı yaptığı da ifade edildi.

Şansölye Merkel'in Libya'da askeri bir çözümün olamayacağı inancını tekrar vurguladığı, Birleşmiş Milletlerin himayesi altındaki siyasi sürecin sürdürülmesi gerektiğini belirttiği kaydedildi.

Merkel'in ayrıca Libya'daki tüm tarafların müzakereler için irade göstermeleri beklentisinde olduğu ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:12 Kaynak: AA
Almanya, Libya, Angela Merkel, Güncel
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