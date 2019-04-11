Merkel ile Fayiz Es-Serrac Görüştü
1 saat önce
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:12 Kaynak: AA
Başbakanı Angela Merkel
'in Libya
Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert
tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merkel'in görüşmede General Halife Hafter
güçlerinin Trablus
'a ilerlemesini kınadığı vurgulandı.
Açıklamada, Merkel'in Alman hükümeti olarak General Halife Hafter ve destekçilerine tüm askeri operasyonları derhal durdurma çağrısı yaptığı da ifade edildi.
Şansölye Merkel'in Libya'da askeri bir çözümün olamayacağı inancını tekrar vurguladığı, Birleşmiş Milletlerin himayesi altındaki siyasi sürecin sürdürülmesi gerektiğini belirttiği kaydedildi.
Merkel'in ayrıca Libya'daki tüm tarafların müzakereler için irade göstermeleri beklentisinde olduğu ifade edildi.
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