Son Dakika Haberleri: Merkel'in 75 yaşındaki kuaförü: Emekli olmayacağım
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Merkel'in 75 yaşındaki kuaförü: Emekli olmayacağım

1 saat önce

UDO Walz'ın ünü sadece Almanya'yla sınırlı değil, Hollywood'a kadar uzanıyor.

Merkel'in 75 yaşındaki kuaförü: Emekli olmayacağım, System.String[]
UDO Walz'ın ünü sadece Almanya'yla sınırlı değil, Hollywood'a kadar uzanıyor. Walz, Başbakan Merkel'i yeni saç stiliyle manşetlerden kurtaran kuaför olarak da tanınıyor. Daha önce karikatüristler için Merkel'in saç stili en çok sevdikleri motifti. Ancak Udo Walz yavaş yavaş Merkel'in saç sitilini değiştirdi ve karikatüristler için malzeme olmaktan kurtardı.

75 yaşını kutlayan Udo Walz, kalfalık sınavını 600 öğrenci arasından en kötü üçüncü olarak bitirdiğini, ancak buna rağmen yeteneğine olan inancını kaybetmeyip mesleği bırakmadığını anlattı.

MÜŞTERİLERİ ARASINDA KİMLER VAR

Berlin Kurfürstendamm'daki kuaför salonunda saçını kendisine emanet eden ünlülerin portrelerini asan Udo Walz, en çok Alman oyuncu Romy Schneider'i sevdiğini söylüyor: "Benim en çok sevdiğim müşterimdi. Bana çok değer verirdi. Hiçbir zaman o gelince basını aramadım." Alman oyuncu ve şarkıcı Marlene Dietrich, manken Claudia Schiffer, Oscarlı Amerikalı oyuncu Julia Roberts, Jodie Foster gibi ünlülerin saç trendini belirleyen Udo Walz, emeklilik sözünü ağzına bile almak istemiyor: "Tekerlekli sandalyede bile otursam, çalışacağım."
Angela Merkel, Hollywood, Almanya, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:37 
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