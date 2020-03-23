Merkel'in Covid-19 testi negatif çıktı ancak Alman Başbakan karantinada kalmaya devam edecek

Almanya Başbakanı Merkel Angela Merkel'in yeni tip koronavirüs Covid-19 testi negatif çıktı. Ancak Alman Başbakan karantinada kalmaya devam edecek ve bir test daha yapılacak.



Koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun testinin Covid-19 pozitif çıkması üzerine Merkel pazar günü kendini karantinaya almıştı.