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Merkel'in Covid-19 testi negatif çıktı ancak Alman Başbakan karantinada kalmaya devam edecek
6 saat önce
Almanya Başbakanı Merkel, doktoru Covid-19 pozitif çıkınca kendini karantinaya almıştı
Almanya Başbakanı Merkel Angela Merkel'in yeni tip koronavirüs Covid-19 testi negatif çıktı. Ancak Alman Başbakan karantinada kalmaya devam edecek ve bir test daha yapılacak.
Koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorunun testinin Covid-19 pozitif çıkması üzerine Merkel pazar günü kendini karantinaya almıştı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:31
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