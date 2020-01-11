Son Dakika › Dünya › Merkel'in iktidar ortağı Almanya'da Türk okuluna karşı: 'Erdoğan okullarını istemiyoruz' - Son Dakika Dünya
Merkel'in iktidar ortağı Almanya'da Türk okuluna karşı: 'Erdoğan okullarını istemiyoruz'
6 saat önce
Türkiye’nin Almanya’da üç Türk okulu açma girişimi, Berlin ve Ankara arasında son dönemde yeni bir gerginliğe yol açıyor.
Türkiye'nin Almanya'da üç Türk okulu açma girişimi Berlin ve Ankara arasında son dönemde yeni bir gerginliğe yol açıyor.
Türkiye'de faaliyet gösteren 3 Alman okulu örnek gösterilerek, Ankara'nın Almanya'da 3 Türk okulu açma girişimine özellikle sağ eğilimli Alman siyasetçiler tepki gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:07
Son Dakika Ünlü araştırma şirketi açıkladı: Dünyada 10 yılda havacılığa Türkiye ve THY damga vurdu Türkiye'nin altın üretimi 2019'da yüzde 40 arttı Libya Başbakanı Sarrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu