Merkel'in iktidar ortağı Almanya'da Türk okuluna karşı: 'Erdoğan okullarını istemiyoruz' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Merkel'in iktidar ortağı Almanya'da Türk okuluna karşı: 'Erdoğan okullarını istemiyoruz' - Son Dakika Dünya

Merkel'in iktidar ortağı Almanya'da Türk okuluna karşı: 'Erdoğan okullarını istemiyoruz'

6 saat önce

Türkiye’nin Almanya’da üç Türk okulu açma girişimi, Berlin ve Ankara arasında son dönemde yeni bir gerginliğe yol açıyor.

Merkel'in iktidar ortağı Almanya'da Türk okuluna karşı: 'Erdoğan okullarını istemiyoruz', System.String[]

Türkiye'nin Almanya'da üç Türk okulu açma girişimi Berlin ve Ankara arasında son dönemde yeni bir gerginliğe yol açıyor.


Türkiye'de faaliyet gösteren 3 Alman okulu örnek gösterilerek, Ankara'nın Almanya'da 3 Türk okulu açma girişimine özellikle sağ eğilimli Alman siyasetçiler tepki gösteriyor.

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Türkiye, Almanya, Ankara, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:07 
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