Merkel'in partisi CDU son eyalet seçimlerini kazandı

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in merkez sağ Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) eylül ayındaki ulusal genel seçimlerden önceki son bölgesel seçimlerde, sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağın tehdidi savuşturmayı başardı.

CDU, eski Doğu Almanya'nın bir parçası olan Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimde oyların yüzde 36'sını kazandı ve kamuoyu yoklamalarındaki tahminlere göre çok daha iyi bir performans sergiledi.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ise kamuoyu yokmalamalarında CDU'yla eşit oy alacağı tahmin edilmesine karşın, yüzde 22,5'te kaldı.

2005'ten bu yana Almanya siyasetine hakim olan Angela Merkel, 2017'deki seçimlerden bu yana Sosyal Demokrat Parti'yle koalisyon hükümetine başbakanlık ediyor.

CDU'nun Eylül'deki seçimlere Armin Laschet'in liderliğinde girmesi bekleniyor.

İki Almanya'nın 1990'daki birleşmesinden bu yana CDU'nun hakim olduğu Saksonya-Anhalt'ta mevcut eyalet Başbakanı Reiner Haseloff'un yeniden bir koalisyon hükümetinin başına geçmesi bekleniyor.

Göçmen karşıtı AfD, seçimde en büyük oyu almış olsa bile küçük partilerin koalisyon ortağı olmayacaklarını açıklaması nedeniyle yönetime gelemeyecekti.

Sandık çıkış anketlerine göre oy dağılımı şöyle: