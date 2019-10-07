Son Dakika Haberleri: Merkel'in sözcüsü ulrike demmer: tek taraflı askeri müdahale suriye'yi istikrarsızlaştırır
Son Dakika Güncel Merkel'in sözcüsü ulrike demmer: tek taraflı askeri müdahale suriye'yi istikrarsızlaştırır

Merkel'in sözcüsü ulrike demmer: tek taraflı askeri müdahale suriye'yi istikrarsızlaştırır

23 dakika önce

Almanya, Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'ye girmesi ihtimaline ilişkin endişelerini dile getirerek, böyle bir müdahalenin, savaşın yıktığı ülkeyi daha da istikrarsızlaştırabileceğini belirtti.

Merkel'in sözcüsü ulrike demmer: tek taraflı askeri müdahale suriye'yi istikrarsızlaştırır, System.String[]
Almanya, Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'ye girmesi ihtimaline ilişkin endişelerini dile getirerek, böyle bir müdahalenin, savaşın yıktığı ülkeyi daha da istikrarsızlaştırabileceğini belirtti.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in sözcüsü Ulrike Demmer, bugün yaptığı açıklamada, Almanya'nın, Türkiye'nin sınırında karşılaştığı güvenlik kaygılarının farkında olduğunu söyledi. Ancak, Suriye, DEAŞ'a karşı kazanılan başarıların 'tehlikeye atılmaması' gerektiği konusunda uyardı. Demmer, ABD destekli kuvvetler, Amerikan birliklerinin bugün kuzeydoğu Suriye'de beklenen Türk operasyonundan önce konumlarından çekilmeye başladığını söyledi.

Demmer, tek taraflı bir askeri müdahalenin Suriye'de daha fazla istikrarsızlaşmaya yol açacağını belirtti.


Angela Merkel, Türkiye, Almanya, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:10 Kaynak: DHA
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