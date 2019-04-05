Merkel'in Tabloları Elinden Alınıyor

NAZİ dönemindeki rolü çok tartışmalı olan, 20'nci yüzyılın en önemli yağlı boya ve sulu boya ressamlarından Emil Nolde'nin iki tablosu, yıllardır Başbakan Angela Merkel'in makam odasını süslüyordu.

NAZİ dönemindeki rolü çok tartışmalı olan, 20'nci yüzyılın en önemli yağlı boya ve sulu boya ressamlarından Emil Nolde'nin iki tablosu, yıllardır Başbakan Angela Merkel'in makam odasını süslüyordu. Empresyonizm (dışavurumculuk) resim akımının önemli isimlerinden Alman asıllı Danimarkalı Emil Nolde, Hitler'in Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nde (NSDAP) aktif yer aldı. Ama buna rağmen Nolde'nin resimleri naziler tarafından 'Soysuz Sanat' olarak sergilendi ve 1941-1945 yılları arasında kendisine resim yasağı konuldu.



Ekspresyonizm hayranı Merkel başbakanlık koltuğuna oturunca, Nolde'nin Prusya Kültür Mirası Vakfı'ndan kiralık iki tablosunu makam odasına astı.







Nolde'nin 'Brecher' adlı eseri, Merkel'in makam odası duvarından iniyor.



DEVLET ADAMLARINI AĞIRLADI



Emil Nolde'nin biri 1936 yılına ait 'Brecher' adlı deniz manzarası tablosu ile 1915 yılına ait 'Blumengarten' (Çiçekbahçesi) adlı tablosu, yıllarca Merkel'in makam odasını süsledi. Başbakan, makam odasında kabul ettiği çok sayıda devlet adamını bu tabloların önünde ağırladı. Prusya Kültür Mirası Vakfı bu tablolardan deniz manzarasını geri istedi. Başbakanlıktan yapılan açıklamada deniz manzarası tablosuyla birlikte ikinci tablonun da vakfa geri verileceği belirtildi.



Hitler'in propaganda bakanı Joseph Goebbels, 'Soysuz Sanat' sergisinde Emil Nolde'nin iki tablosu önünde.



İKİ YENİ TABLO ÖNERİLDİ



Merkel'in odasından indirilen iki tablodan 'Brecher', Berlin'de Hamburger Bahnhof Müzesi'nde 14 Nisan'da düzenlenecek 'Emil Nolde-Bir Alman Efsanesi-Nazi Dönemi Sanatçısı' etkinliğinde sergilenecek. Sergide, ressam Emil Nolde'nin nazi geçmişi irdelenecek. Emil Nolde'ye İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra itibarı iade edilmişti. Ama sanat uzmanları Emil Nolde'yi bir Hitler hayranı olarak görüyor. Prusya Kültür Mirası Vakfı, bu iki tablonun yerine Başbakan Merkel'e ekspresyonist Karl Schmidt Rottluff'un 'Ağaçlar Arasındaki Ev' ve 'Kanal Kıyısındaki Evler' adlı iki tabloyu kiralamayı önerdi. Başbakan Merkel de bu iki tabloyu severek alacağını bildirdi.



Norveçli Edvard Munch, Avusturyalı Gustav Klimt gibi ressamların başı çektiği empresyonizm akımı doğanın olduğu gibi tasviri yerine, duygu ve iç dünyanın dışavurumu olarak görülüyor.

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