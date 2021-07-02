Merkel, İngiltere'yle Kuzey İrlanda Protokolü'nün çözümü konusunda iyimser - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brexit sonrası İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında soruna yol açan Kuzey İrlanda Protokolü'ne ilişkin pragmatik bir çözüm bulunması konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Merkel, İngiltere'yi ziyaret ederek Başbakan Boris Johnson'la bir araya geldi.

Başkent Londra yakınlarındaki Chequers'te bulunan Başbakanlık Konutu'ndaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için iyi bir fırsat olduğunu kaydeden Merkel, Birleşik Krallık'ın geri kalanından Kuzey İrlanda'ya sosis gibi et ürünlerinin sevkiyatı tartışmalarıyla bir kez daha gündeme gelen Kuzey İrlanda Protokolü konusuna da değindi.

Hem ortak pazarın bütünlüğünün korunacağına hem de kabul edilebilir pragmatik çözümler bulunacağına inandığını kaydeden Merkel, "Bunun olabileceği konusunda iyimserim." dedi.

Johnson da AB'yle yaşanan anlaşmazlığın Merkel'le yaptığı görüşmenin ardından çözüleceğini öne sürdü.

Boris Johnson, "Uluslararası bir mahkemenin yargı yetkisi nedeniyle Dortmund'dan Düsseldorf'a sosis sevkiyatı yapılamadığını düşünün. Bunun kesinlikle olağanüstü olduğunu düşünürdünüz. Bu yüzden bunu çözmemiz gerekiyor. Angela'nın dediği gibi, iyi niyetle ve sabırla bunu çözebileceğimize eminim." diye konuştu.

Kovid-19

Merkel, Almanya'nın İngiltere'de yayılmaya başlayan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta adı verilen türü nedeniyle İngilizlere AB ülkelerine seyahatinde karantina şartı getirilmesini istemesine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

"Öngörülebilir bir gelecekte" çifte aşı olanların karantinaya girmek zorunda kalmadan tekrar seyahat edebileceklerini düşündüklerini söyleyen Merkel, İngiltere'nin çift aşı konusunda ileride olduğuna dikkati çekti.

Ancak Merkel, Euro 2020 futbol maçları için Wembley Stadyumu'na girmesine izin verilen kalabalığın boyutu konusunda "ciddi endişesi" olduğunu da belirterek, "Biz Almanya'da Münih Stadyumu'ndaki maçlara daha az kişinin katılmasına izin vermeyi kararlaştırdık." dedi.

Hem yarı finallere hem de finale ev sahipliği yapacak İngiltere'nin bu maçlar için 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadyumu'na 60 binden fazla taraftarın girmesine izin vermesi beklenirken Başbakan Johnson, kararı stada giren herkese test yapıldığını söyleyerek savundu.

İngiltere'de aşı programı sayesinde "hastalığa karşı çok önemli bir bağışıklık duvarı inşa ettiklerini" söyleyen Johnson, ülkede insanların yüzde 85'inin ilk, yüzde 63'ünden iki doz aşı olduğunu vurguladı.

Kuzey İrlanda Protokolü anlaşmazlığı???????

Brexit Anlaşması'nın bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü, Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenliyor.

Protokole göre, Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda, AB'nin Gümrük Birliği kurallarına tabi olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık'ın geri kalanıyla ticareti ise Kuzey İrlanda limanlarında gümrüğe tabi tutuluyor.

Bu durum, bazı ürünlerin İngiltere, Galler ve İskoçya'dan Kuzey İrlanda'ya sevk edilmeyeceği anlamına da geliyor. Bu ürünler arasında salam, sosis ve kıyma gibi et ürünleri bulunuyor.

İngiltere'nin protokole rağmen Kuzey İrlanda'ya bu ürünleri göndermeye devam etmesi nedeniyle yaşanan gerilim, AB'nin protokolün uygulanmasını 30 Haziran'da 3 ay daha erteleme kararıyla geçici olarak çözülmüş durumda. Taraflar bu süre zarfında kalıcı bir çözüme ulaşmayı hedefliyor.