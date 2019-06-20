Son Dakika Haberleri: Merkel: Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşıyım
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Merkel: Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşıyım

48 dakika önce

Merkel: Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşıyım

Merkel: Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşıyım, System.String[]
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı olduğunu söyledi.

Merkel, Eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in memleketi olan Aşağı Saksonya Eyaleti'nin Goslar kentinde Gabriel ile beraber bir okulu ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Ben Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayım. Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum." dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:08 
Sigmar Gabriel, Angela Merkel, Irak, Dünya
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