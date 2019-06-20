Merkel: Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşıyım
48 dakika önce
Merkel: Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşıyım
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:08
Başbakanı Angela Merkel
, Irak
'ta bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı olduğunu söyledi.
Merkel, Eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel
'in memleketi olan Aşağı Saksonya
Eyaleti'nin Goslar kentinde Gabriel ile beraber bir okulu ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Ben Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayım. Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum." dedi.
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