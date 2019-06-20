Son Dakika Haberleri: Merkel Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşı
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Merkel Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşı

47 dakika önce

Almanya Başbakanı Merkel, "Ben Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayım. Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum.

Merkel Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşı, System.String[]
Almanya Başbakanı Merkel, "Ben Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayım. Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:23 
Almanya, Angela Merkel, Irak, Ekonomi
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