Merkel Irak'ta bağımsız Kürt devleti kurulmasına karşı
47 dakika önce
Almanya Başbakanı Merkel, "Ben Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayım. Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:23
Başbakanı Merkel, "Ben Irak
'ın toprak bütünlüğünden yanayım. Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasının bölgedeki barışa hizmet edeceğini düşünmüyorum." dedi.
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