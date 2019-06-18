Merkel: İran ile ihtilafı barışçıl çözmek lazım
42 dakika önce
Almanya Başbakanı Merkel, "İran ile ilgili ihtilaflı durumu barışçıl yolla çözmek için elimizden geleni yapmamız lazım" dedi.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:13
Başbakanı Merkel, "İran
ile ilgili ihtilaflı durumu barışçıl yolla çözmek için elimizden geleni yapmamız lazım" dedi.
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