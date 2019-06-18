Son Dakika Haberleri: Merkel: İran ile ihtilafı barışçıl çözmek lazım
Son Dakika Ekonomi Haber

Merkel: İran ile ihtilafı barışçıl çözmek lazım

42 dakika önce

Almanya Başbakanı Merkel, "İran ile ilgili ihtilaflı durumu barışçıl yolla çözmek için elimizden geleni yapmamız lazım" dedi.

Merkel: İran ile ihtilafı barışçıl çözmek lazım, System.String[]
Almanya Başbakanı Merkel, "İran ile ilgili ihtilaflı durumu barışçıl yolla çözmek için elimizden geleni yapmamız lazım" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:13 
Almanya, İran, Angela Merkel, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir ilki başardı! Vatandaş olmayan aday büyükşehir belediye başkanı oldu AB, Almanya'nın otoban ücreti kararını hukuka aykırı buldu Almanya Şansölyesi Merkel, resmi tören sırasında fenalaştı! Korkutan anlar kameraya yansıdı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Ordu Valisi'ne sözünün hesabını seçimden sonra vereceksin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 18:55:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkel: İran ile ihtilafı barışçıl çözmek lazım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]