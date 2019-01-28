Son Dakika Haberleri: Merkel, İran'ın Politikasını İsrail'e Tehdit Olarak Görüyor

Merkel, İran'ın Politikasını İsrail'e Tehdit Olarak Görüyor

6 dakika önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Tahran'ın İsrail politikalarını ve endişelerini dile getirdi.

Merkel, İran'ın Politikasını İsrail'e Tehdit Olarak Görüyor, System.String[]
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Tahran'ın İsrail politikalarını ve endişelerini dile getirdi. Merkel, Suriye'deki Golan tepelerine yakın bir bölgedeki İran askeri birliklerini İsrail'e dönük bir tahdit olarak gördüklerini açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail radyosuna Holokost anma günü vesilesiyle verdiği röportajda, "İsrail'in İran'la ilgili endişelerini anlıyor ve İran'ın Golan tepelerine yakın bir bölgede birliklerinin varlığını İsrail'e karşı tehdit olarak görüyoruz. İran'ın, İsrail'i tehdit eden bir politikası var, bu doğru" açıklamasında bulundu. Merkel, Suriye'deki iç savaş nedeniyle İsrail'in su kaynaklarını güvence altına alma hakkının bulunduğunu, İsrail bu haklarını korurken Suriye'deki İran birliklerinin İsrail için tehdit oluşturduğunu ifade etti. Merkel, bu nedenle İran'ın Suriye'deki varlığını desteklemediklerini ve bu konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de konuştuklarını söyledi. - BERLİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

Almanya, İran, İsrail, Angela Merkel, Politika
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