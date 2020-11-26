- Merkel: "Kış zor geçecek, ama bitecek"- "Sorun hemen çözülemez ama tünelin sonunda ışık var" - Son Dakika

- Merkel: "Kış zor geçecek, ama bitecek"- "Sorun hemen çözülemez ama tünelin sonunda ışık var"

26.11.2020 15:19

- Merkel: "Kış zor geçecek, ama bitecek" "Sorun hemen çözülemez ama tünelin sonunda ışık var" Almanya Başbakanı Angela Merkel, mecliste gerçekleştirdiği konuşmasında korona virüsle mücadelede alınan önlemlere değinerek, " Kış zor olacak.

- Merkel: "Kış zor geçecek, ama bitecek"

"Sorun hemen çözülemez ama tünelin sonunda ışık var"

BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, mecliste gerçekleştirdiği konuşmasında korona virüsle mücadelede alınan önlemlere değinerek, " Kış zor olacak. Ama bitecek" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün gerçekleştirdiği 16 eyalet lideri ile görüşmenin ardından bugün Federal Meclis'de (Bundestag) konuştu. Yeni tip korona virüs hakkında ülke genelinde alınan önlemlere değinen Merkel, kışın zor geçeceğini, ancak çaresiz olmadıklarını söyledi.

Alınan önlemlerin bazı konularda etkili olduğunu belirten Başbakan Merkel, "Korona virüsün yayılmasına karşı yeniden mücadele etmek ve kısıtlamaları kabullenmenin tüm vatandaşlar için yenilenmiş bir çaba olduğunu biliyorum. Kış zor olacak. Ama bitecek. Maske takmak enfeksiyon riskini azaltan önemli bir korumadır. Mesafe kuralına uyarsak yayılmanın etkisini azaltırız" ifadelerini kullandı.

Merkel, "Tedbirlerimizin ne kadar sertlik ifade ettiğini ve ne tür korkular uyandırdığını biliyorum. Bu çabalar olmasaydı bugün nerede olacağımız düşünemezdik" dedi.

"Aşıların yeni yıldan önce gelmesi mümkün"

Yeni yıl öncesi koruma haftası ilan edildiğini hatırlatan Merkel, "Ailenin üyeleri önce kendilerini izole edebilir ve sonra daha yaşlı aile üyeleriyle kutlama yapabilir. Aşıların yeni yıldan önce gelmesi mümkün ve bu aşıların daha sonra tıp, hemşirelik alanında çalışan kişilere sunulması konusunda anlaştık. Sorun hemen çözülemez ama tünelin sonunda ışık var" dedi.

Almanya'daki kısıtlamalarla salgının yayılmasını engellemede yüzde 40'lık bir başarı elde ettiklerini de ifade eden Başbakan Merkel, en yüksek vaka sayısındaki artışın durdurulduğunu bunun sürdürebilir bir başarı olarak kalabilmesi için ise kısıtlamaların devamına ve kurallara uymanın önemine vurgu yaptı. Almanya'da 27 milyon kişinin risk grubunda olduğunu hatırlatan Merkel, "Risk grubunda olanları korumak önceliğimiz olmalıdır" dedi.

"Enfeksiyonların sayısı sabitlendi"

Merkel, özellikle etkilenen iş kollarını hatırlatarak, "Toplumun bir bütün olarak yükünü taşıyan belirli endüstriler var. Bu nedenle, önlemlerin bir etkisi olduğu görülebilmesi için temaslar azaltılmaya devam edilmelidir. Yeni enfeksiyonlardaki dramatik büyümenin durduğunu görebiliyoruz. Bu ulusal çabayı 4 hafta önce yapmaya hazır ve kabiliyetli olmasaydık, düşünülemezdi" dedi.

Sağlık alanındaki durumu da özetleyen Almanya Başbakanı Merkel, "Yoğun bakım üniteleri tamamen dolana kadar beklerseniz, çok geç olacaktır. Enfeksiyonların sayısı sabitlendi, ancak acilen ihtiyaç duyulan trendin tersine çevrilmesi henüz sağlanamadı. Bazı bölgelerde rakamlar düşmek yerine artmaya devam etti" ifadelerini kullandı.

"Krizden çıkacağız"

Kışın kayak tatilinin olmayacağını söyleyen Merkel, "Avrupa'da tüm kayak alanlarını kapatıp kapatamayacağımızı oylamaya çalışacağız. Ne yazık ki, Avusturya'nın açıklamalarını duyduğunuzda, bunu o kadar kolay yapamayız gibi görünmüyor, ancak tekrar deneyeceğiz. Önümüzde zor aylar var, ancak herkes bu zamanı iyi atlatmamıza aktif olarak katkıda bulunabilir. Bunu ciddiye alırsak krizden çıkacağız" diye konuştu.

Almanya'da vaka sayısı 22 bin 268 olarak tespit edildi

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 22 bin 268 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini toplam vaka sayısının 983 bin 558'e yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 389 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 160 'a yükseldi. Salgının başlangıcından bu yana 676 bin100 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya'da korona virüs taşıyan aktif vaka sayısının 292 bin 328 kişi olduğu belirtildi.

- Merkel: Kış zor geçecek, ama bitecek - Sorun hemen çözülemez ama tünelin sonunda ışık var
- Merkel: Kış zor geçecek, ama bitecek - Sorun hemen çözülemez ama tünelin sonunda ışık var
- Merkel: Kış zor geçecek, ama bitecek - Sorun hemen çözülemez ama tünelin sonunda ışık var
- Merkel: Kış zor geçecek, ama bitecek - Sorun hemen çözülemez ama tünelin sonunda ışık var
- Merkel: Kış zor geçecek, ama bitecek - Sorun hemen çözülemez ama tünelin sonunda ışık var

Enfeksiyon Bölümü, Angela Merkel, Koronavirüs, Almanya, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - Merkel: 'Kış zor geçecek, ama bitecek'- 'Sorun hemen çözülemez ama tünelin sonunda ışık var' - Son Dakika


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