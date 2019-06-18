Son Dakika Haberleri: Almanya Şansölyesi Merkel, resmi tören sırasında fenalaştı! Korkutan anlar kameraya yansıdı
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Almanya Şansölyesi Merkel, resmi tören sırasında fenalaştı! Korkutan anlar kameraya yansıdı

1 saat önce

Almanya Şansölyesi Merkel, Ukrayna Devlet Başkanını Berlin'de düzenlenen törenle karşıladı. Yapılan törende askeri bandolar milli marşları çalarken Merkel'in sıcak havaya karşın ciddi şekilde titrediği ve ayakta durmakta zorlandığı görüntülere yansıdı.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in askeri merasim sırasında istemsizce titrediği ve ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i askeri merasimle karşılarken istemsizce titrediği ve ayakta durmakta güçlük çektiği gözlendi. Merkel, Alman milli marşı çalınırken omuzlarından aşağıya doğru titremeye başladı. Dudaklarını büzüştürdüğü görülen Merkel'in bacaklarının da titrediği gözlendi.

TÖREN SONRASI 3 BARDAK SU İÇİRİLDİ

Ellerini vücudunun önüne getirerek ayakta kalmaya çalışan Merkel'e tören sonrası 3 bardak su içirilerek müdahalede bulunuldu. Merkel, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, susuz kaldığı için rahatsızlandığını ve su içtikten sonra normale döndüğünü söyledi.

Almanya Şansölyesi Merkel, resmi tören sırasında fenalaştı! Korkutan anlar kameraya yansıdı
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:36 Kaynak: İHA
Ukrayna, Almanya, Angela Merkel, Dünya, Güncel
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