Merkel Kovid-19 ile mücadelede sabır istedi - Son Dakika

Merkel Kovid-19 ile mücadelede sabır istedi

02.02.2021 21:23
Merkel Kovid-19 ile mücadelede sabır istedi, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede halktan daha sabırlı olmalarını istedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede halktan daha sabırlı olmalarını istedi.

Merkel ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, ülke çapında vakaların azalmakta olduğuna işaret ederek, "Uzun zamandır yakalayamadığımız performansı yakaladık. Ancak bu, virüsün kontrolünü yeniden kazandığımız anlamına gelmiyor." dedi.

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde umut vermeyen Merkel, "Bir süre daha sabırlı olmalıyız." diye konuştu.

Merkil, Kovid-19 için üretilen her aşıyı olumlu bulduğunu vurgulayarak, bir aşının AB'de kullanılabilmesi için Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) onayının şart olduğunu belirterek aşı geliştirenlerin gerekli verileri EMA ile paylaşmaları gerektiğini ifade etti.

Ülkede halihazırda uygulanan aşı stratejisini de savunan Merkel, "Katı bir aşı programımız olamaz. Yaz sonunda herkese aşı imkanı sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Angela Merkel, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merkel Kovid-19 ile mücadelede sabır istedi - Son Dakika


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