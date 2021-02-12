Merkel Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda ihtiyattan yana - Son Dakika

Merkel Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda ihtiyattan yana

12.02.2021 21:47
Merkel Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda ihtiyattan yana, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda ihtiyatlı olunması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda ihtiyatlı olunması gerektiğini söyledi.

Alman ZDF televizyonuna konuşan Merkel, Kovid-19 kısıtlamalarının hızlıca gevşetilmesi durumunda üçüncü dalgayla karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

Virüsün mutasyona uğramasından dolayı dikkati olunması gerektiğini vurgulayan Merkel, "Salgını üçüncü bir dalga olmadan atlatıp atlatamayacağımız ya da çok dikkatli olup olmayacağımız ve belki de tekrar artan vaka sayılarına sahip olup olmayacağımız artık bize ve akıllıca açılma adımlarına bağlı. İhtiyatlı olunması gerekir." ifadelerini kullandı.

Merkel, virüs bulaşanların temaslarının tespit edilmesinin önemli olduğunu, vaka sayılarını aşağıya indirmenin ne kadar zaman aldığının görüldüğünü aktardı.

Angela Merkel, Almanya, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merkel Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda ihtiyattan yana - Son Dakika


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