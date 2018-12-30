Son Dakika Haberleri: Merkel'le Telefon Görüşmesi Yaptı

Merkel'le Telefon Görüşmesi Yaptı

3 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Merkel'le Telefon Görüşmesi Yaptı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan gelişmeler, Avrupa'ya yönelik düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Şansölyesi Angela Merkel, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan gelişmeler, Avrupa'ya yönelik düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alınırken, iki lider, gerek İstanbul Zirvesi'nin sonuçlarının, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilme kararını müteakip sürecin takibi için yakın temasta olmaya devam etme hususunda mutabık kaldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:41 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"FETÖ'cü Emlakçılara Operasyon Düzenliyoruz" Diyen Dolandırıcılar, Emekli Adamın 760 Bin Lirasını Aldı Hayvanlara Yem Götürürken Kurtla Karşılaşan Vatandaş O Anları Cep Telefonuna Kaydetti

Son Dakika! Sarıkamış'ta Teleferik Arızası: Onlarca Kişi 2 Bin 622 Metrede Mahsur Kaldı Yılbaşında Hangi Kanalda Hangi Program Olacak?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 16:44:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkel'le Telefon Görüşmesi Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]