Merkel: "Libya'nın Suriye olmasına izin vermemeliyiz" - Son Dakika
Son Dakika Politika Merkel: 'Libya'nın Suriye olmasına izin vermemeliyiz' - Son Dakika

Merkel: "Libya'nın Suriye olmasına izin vermemeliyiz"

6 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Libya'nın Suriye olmasına izin vermemeliyiz" dedi.

Merkel:

Almanya Başbakanı Angela Merkel, " Libya'nın Suriye olmasına izin vermemeliyiz" dedi.


Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 50.si düzenlenen Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantısında yaptığı konuşmada Libya konusunda açıklamalarda bulundu. Merkel, konuşmasında, "Biz Suriye konusunda çok geç kaldık. 18 milyonluk Suriye'de 8 milyon insan evinden, yurdundan göç etmek zorunda kaldı. Şimdi ise Libya'da yaşanılan olumsuzluklara zamanında müdahale ederek Libya'nın Suriye olmasına izin vermemeliyiz" ifadelerini kullanarak, insanların kendi ülkelerinde kalabilmeleri için önceden tedbir alınması gerektiğini belirtti. Merkel, "2015 yılında kapımıza dayanan mültecileri kapımızdan geri çeviremezdik" diyerek, aynı durumları yaşamamak adına önlemler almak zorunda olduklarını, bundan dolayı da Libya konferansı düzenleyerek tarafları bir araya getirerek sorunun barış yoluyla çözülmesine destek verdiklerini belirtti.


Davos toplantılarına 12. kez katılan Merkel, zirvede önemli bir yere sahip olan iklim değişikliği konusunda da ABD Başkanı Trump'la aynı fikirde olmadığını belirtirken, "İklim değişikliği için hemen harekete geçmeliyiz. Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerine ulaşması tüm kıta için hayatta kalma meselesi olabilir. İklim değişikliği konusunda uluslararası iş birliği yapılmalı ve bunun için de bütçe ayrılmalıdır. 2050 CO2 hedeflerine ulaşılmalıdır" dedi. Merkel, iklim değişikliğini inkar edenler ile onu gören ve onunla başa çıkmak için savaşanlar arasında var olan uzlaşmazlık ve sorun karşısındaki suskunluktan dolayı endişelendiğini söyleyerek, tüm ülkelere CO2 emisyonlarına karşı harekete geçme çağrısında bulundu. - DAVOS

Angela Merkel, Almanya, Suriye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:17 Kaynak: İHA
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