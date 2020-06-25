Merkel, Malta Başbakanı Abela ve Avustralya Başbakanı Morrison ile görüştü - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Malta Başbakanı Robert Abela ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile ayrı ayrı görüştü.



Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkel, Abela ile video konferans yoluyla, Morrison ile de telefonda görüştü.

Merkel ve Abela görüşmesindeki ana konular, Libya'daki durum ve Akdeniz'deki göçmen politikası oldu.

Avrupa Birliği (AB) bütçesi ve imar fonunun da ele alındığı görüşmede, iki başbakan bu konularda tüm AB ülkelerinin yapıcı bir yaklaşım sergilemeleri gerekliği hususunda hemfikir kaldı.

Merkel ile Morrison arasındaki görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemeye yönelik önlemler ele alındı.

İki başbakan, serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili AB ile Avustralya arasında devam eden müzakerelerin hızlandırılmasından yana oldu.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.