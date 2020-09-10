Merkel, Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampında çıkan yangınlar üzerinden AB'nin sığınmacı... - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampındaki yangının AB'nin sığınmacı politikasında bir büyüteç gibi sorunun ne olduğunu gösterdiğini söyledi.

Merkel, Konrad Adenauer Vakfı'nın düzenlediği bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Moria sığınmacı kampında insanların uygun olmayan şartlar altında kaldıklarını uzun zamandan beri bildiklerini söyledi.

"Oradaki yangın bize bir büyüteç gibi sorunun ne olduğunu bir kez daha gösterdi." diyen Merkel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Moria Kampı'ndaki durum hakkında konuştuğunu belirtti.

Yangından etkilenen insanlara acil yardım edilmesi ve orada daha iyi barınma koşullarının sağlanması gerektiğini ifade Merkel, "Bu böyle kalamaz. Almanya da buna katkı sağlayacak." diye konuştu.

Fransa ve Almanya reşit olmayan sığınmacı çocukları alacak

Miçotakis'in kendisinden özellikle reşit olmayan sığınmacıların kabul edilmesini rica ettiğini aktaran Merkel, Almanya ve Fransa'nın bu çocukları alacağını, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de bu girişime katılmasını umut ettiğini kaydetti.

Merkel, Almanya'nın kaç kişiyi alacağına dair bir sayı vermedi.

Bosna Hersek'te ve Batı Balkanlar'daki birçok ülkede de çok kötü şartların bulunduğunu, Almanya'nın buralara da destek olduğunu ifade eden Merkel, "Biz bu sorunu sadece birlikte çözebiliriz." ifadesini kullandı.

Merkel, bundan sonra bu konuda başka adımların da atılması ve AB ülkelerinin ortak sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "Avrupa'nın göç politikasından memnun olamayız. Böyle bir şey de yok. Bu böyle kalırsa Avrupa için ağır bir yük olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, Almanya'nın AB dönem başkanlığında Avrupa'nın göç politikasında ilerleme sağlanması için çalışacaklarını kaydetti.

Moria Kampındaki yangın

Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria kampı, geçen haftadan bu yana tespit edilen 35 yeni tip koranavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Midilli Adası'ndaki kampın farklı noktalarında dün yerel saatle 02.00 sularında yangın çıkmıştı.

Bu yangını söndürme çalışmaları sürerken Ada'dan ikinci defa alevler yükselmeye başlamıştı.

Çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği yangında çevik kuvvet polisleri de kent merkezine yürümek isteyen sığınmacıları engellemek için kamp çevresine barikatlar kurmuştu.