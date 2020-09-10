Merkel, Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampında çıkan yangınlar üzerinden AB'nin sığınmacı... - Son Dakika

Merkel, Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampında çıkan yangınlar üzerinden AB'nin sığınmacı...

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampındaki yangının AB'nin sığınmacı politikasında bir büyüteç gibi sorunun ne olduğunu gösterdiğini söyledi.

Merkel, Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampında çıkan yangınlar üzerinden AB'nin sığınmacı..., System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampındaki yangının AB'nin sığınmacı politikasında bir büyüteç gibi sorunun ne olduğunu gösterdiğini söyledi.

Merkel, Konrad Adenauer Vakfı'nın düzenlediği bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Moria sığınmacı kampında insanların uygun olmayan şartlar altında kaldıklarını uzun zamandan beri bildiklerini söyledi.

"Oradaki yangın bize bir büyüteç gibi sorunun ne olduğunu bir kez daha gösterdi." diyen Merkel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Moria Kampı'ndaki durum hakkında konuştuğunu belirtti.

Yangından etkilenen insanlara acil yardım edilmesi ve orada daha iyi barınma koşullarının sağlanması gerektiğini ifade Merkel, "Bu böyle kalamaz. Almanya da buna katkı sağlayacak." diye konuştu.

Fransa ve Almanya reşit olmayan sığınmacı çocukları alacak

Miçotakis'in kendisinden özellikle reşit olmayan sığınmacıların kabul edilmesini rica ettiğini aktaran Merkel, Almanya ve Fransa'nın bu çocukları alacağını, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de bu girişime katılmasını umut ettiğini kaydetti.

Merkel, Almanya'nın kaç kişiyi alacağına dair bir sayı vermedi.

Bosna Hersek'te ve Batı Balkanlar'daki birçok ülkede de çok kötü şartların bulunduğunu, Almanya'nın buralara da destek olduğunu ifade eden Merkel, "Biz bu sorunu sadece birlikte çözebiliriz." ifadesini kullandı.

Merkel, bundan sonra bu konuda başka adımların da atılması ve AB ülkelerinin ortak sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "Avrupa'nın göç politikasından memnun olamayız. Böyle bir şey de yok. Bu böyle kalırsa Avrupa için ağır bir yük olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, Almanya'nın AB dönem başkanlığında Avrupa'nın göç politikasında ilerleme sağlanması için çalışacaklarını kaydetti.

Moria Kampındaki yangın

Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria kampı, geçen haftadan bu yana tespit edilen 35 yeni tip koranavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Midilli Adası'ndaki kampın farklı noktalarında dün yerel saatle 02.00 sularında yangın çıkmıştı.

Bu yangını söndürme çalışmaları sürerken Ada'dan ikinci defa alevler yükselmeye başlamıştı.

Çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği yangında çevik kuvvet polisleri de kent merkezine yürümek isteyen sığınmacıları engellemek için kamp çevresine barikatlar kurmuştu.

Avrupa Birliği, Angela Merkel, Midilli Adası, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 21:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merkel, Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampında çıkan yangınlar üzerinden AB'nin sığınmacı... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti Aile hekimlerinden "zatürre aşısı" uyarısı: Oluşan kalabalıklar virüse yakalanma riskini artırır 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Gün boyu süren koronavirüs denetimleri biter bitmez minibüsler yine tıka basa doldu Muharrem İnce'den parti kuracağı iddialarına kafa karıştıran yanıt: Ne yapacağımıza millet karar verecek Fenerbahçe Marcel Tisserand transferinde mutlu sona ulaştı Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1512 yeni vaka tespit edildi Ayaklarıyla biberleri çiğneyen gencin çalıştığı firmaya ceza kesildi 9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli Sahte evrak ile 4 milyon liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılar, tapu memurundan kaçamadı
Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak         
18:20
Şeyma'yı öldüren babaya, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Şeyma'yı öldüren babaya, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi         
17:26
Fenerbahçe, borsada 5 milyar TL değerine ulaşan ilk Türk kulübü oldu Fenerbahçe, borsada 5 milyar TL değerine ulaşan ilk Türk kulübü oldu         
16:49
Spor sunucusu Eleonora Khabibulina, canlı yayında evlilik teklifi aldı Spor sunucusu Eleonora Khabibulina, canlı yayında evlilik teklifi aldı         
16:33
Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı         
16:13
Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı         
16:09
Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı         
15:55
Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı         
15:39
Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı         
15:23
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur         
15:07
Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı         
15:02
Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci         
14:44
Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi         
14:10
Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:05
Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı         
13:59
Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
13:38
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor         
12:18
Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu         
10:55
Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi         
10:55
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı         
10:18
F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak         
10:01
İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun         
09:58
Kola bağımlısı genç, günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor Kola bağımlısı genç, günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor         
09:55
Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?         
09:21
Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor         
09:14
Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı         
08:58
Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa için anlaşma sağladı         
08:32
Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
18:55
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2020 21:55:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Merkel, Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampında çıkan yangınlar üzerinden AB'nin sığınmacı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei