Son Dakika Haberleri: Merkel NSU kurbanları için anma yeri açacak
Son Dakika Dünya Merkel NSU kurbanları için anma yeri açacak

Merkel NSU kurbanları için anma yeri açacak

7 saat önce

Almanya Başbakanı Angela Merkel pazar günü aşırı sağcı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) kurbanları için Zwickau'da oluşturulan anma yerinin açılışını yapacak.

Merkel NSU kurbanları için anma yeri açacak, System.String[]

Almanya Başbakanı Angela Merkel pazar günü aşırı sağcı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) kurbanları için Zwickau'da oluşturulan anma yerinin açılışını yapacak.Almanya Başbakanı Angela Merkel, Pazar günü Zwickau kentine giderek Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarafından öldürülenlerin anısına oluşturulan mekanın açılışını yapacak.


Zwickau'da 2000-2007 yılları arasında sekizi Türk 10 kişiyi öldüren örgütün kurbanlarının anısına 10 fidan dikilmişti. Halka açık bir parkta bulunan fidanlardan NSU'nun ilk kurbanı olan Enver Şimşek adına dikilen meşe fidanı ekim ayı başında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesilmişti. Merkel Zwickau'a yapacağı ziyarette Şimşek anısına buraya çiçek bırakacak. 9 Eylül 2009 tarihinde öldürülen çiçekçi Enver Şimşek örgütün ilk kurbanıydı.


Merkel'in yanı sıra Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer ve Zwickau Belediye Başkanı Pia Findeiss da açılış törenine katılacak.


Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt ve Beate Zschäpe'den oluşan NSU terör örgütünün son olarak kullandığı hücre evi de Zwickau'da bulunuyordu. Sekiz Türk, 1 Yunan ve 1 Alman polis memurunu öldüren örgüt ayrıca iki bombalı saldırıdan ve 15 soygundan sorumlu tutuluyor.


1998-2011 tarihleri arasında yeraltına inen üçlüden Mundlos ve Böhnhardt başarısız bir banka soygununun ardından intihar etmişti. Ardından Zschäpe, Zwickau'da birlikte yaşadıkları daireyi ateşe vermiş ve birkaç gün sonra da polise teslim olmuştu.


Münih Eyalet Mahkemesi 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı NSU örgütüne yönelik davada örgütün hayattaki tek sanığı Beate Zschäpe'yi ömür boyu hapis cezasına çarptırırken, terör hücresine destek veren diğer zanlıları, başsavcılığın talep ettiğinden daha az cezalara çarptırmıştı.


dpa/ EC, ET


(c)


Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:27 
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