Merkel Övdü, Bakan Rabe Yerdi

BİNLERCE öğrenci, Gaensemarkt'ta (Kazlar Pazarı) buluşup kent merkezindeki Rathausmarkt'a (Belediye Pazarı) kadar yürüdü.

Ellerinde, "Geleceğimizi elimizden almayın!", "Dünyayı tekrar serinletin!" yazılı pankartlar vardı.



Hep bir ağızdan da, "Biz buradayız, sesimizi yükseltiyoruz, çünkü siz bizim geleceğimizi çalıyorsunuz" diye slogan attılar. Hamburg'daki protesto gösterisine yaklaşık 6 aydan beri İsveç'in başkenti Stokholm'da parlamento binasının önünde her cuma günü okula gitmeyip, iklim korunması için tek başına gösteri yapan Greta Thunberg de katıldı. 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta, bir konuşma da yaptı. Genç aktivist, "Politikacılar ve iktidardaki insanlar şimdiye kadar iklim kriziyle mücadelede sessiz kaldılar, hiçbir şey yapmadılar. Onların bu tutumlarını artık aynı şekilde sürdüremeyeceklerini güvence altına almalıyız. Onlar bir şeyler yapıncaya kadar bu grevleri sürdüreceğiz" dedi. Greta'nın bu sözleri yoğun alkış aldı.



Evet, kızlı-erkekli bu gençlerin istediği tek şey; daha iyi, daha kararlı bir iklim politikasının hayata geçirilmesi.



Yalnız Hamburg'da değil, Almanya'nın çeşitli kesimlerinde öğrenciler her hafta cuma günü 'iklim korunması' için sokaklarda. Aslında gençlerin bu duyarlılığı takdire şayan bir olgu. Herkes tarafından alkışlanması gereken bir olgu. Nitekim Sosyal Demokrat Partili (SPD) Hamburg Eyalet Başbakanı Peter Tschentscher, gösteriye katılan öğrencilerle uzun uzun sohbet edip, bu haklı talepleri için kendilerine tam destek verdiğini söyledi. Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Almanya Başbakanı Angela Merkel de öğrencilerin yanında olduğunu ilan etti. Merkel, "İklim korunması için sokaklara çıkan ve mücadele veren kızlı-erkekli öğrencileri çok destekliyorum. Bunun çok iyi bir girişim olduğunu düşünüyorum" dedi.



Daha birçok politikacı da benzer açıklamalarda bulundular. Ama farklı düşünenler de vardı. Bunlar arasında Hamburg'un Eğitim Bakanı SPD'li Ties Rabe de vardı. Bakan Rabe, bir tweet atarak, "Gençlerin daha iyi bir dünya için angajman göstermelerinden memnuniyet duyuyorum... Ama okulu asmakla dünya değiştirilmez" diyerek, okula gidip derslere girme yerine protesto gösterileri için gençlerin sokaklara dökülmesini eleştirdi.



Yani Merkel'den övgü, Bakan Rabe'den yergi geldi. SPD'li Federal Adalet Bakanı Katarina Barley ise gençlerin erken yaşta bu denli angajman göstermelerine tam destek verdi. Gençlerin tutumunu 'şahane' olarak niteleyen Barley, oy kullanma yaşının 18'den 16'ya düşürülmesini bile gündeme taşıdı. Alman Anayasası'nın 38. maddesinde "18 yaşını dolduran seçme hakkına, reşit olan da seçilme hakkına sahiptir" denilmektedir. Oy kullanma yaşının düşürülmesi için Alman Anayasası'nın bu maddesinin değiştirilmesi gereklidir. Bunun için de Federal Meclisteki milletvekillerinin en az üçte ikisinin "Evet" demesine gereksinim vardır. Ama SPD'li Bakan Barley'in bu önerisinin gerçekleşmesi hiç de hayal ürünü değildir. Çünkü zaten Brandenburg, Bremen, Hamburg ve Schleswig-Holstein'da 16 yaşını dolduranlar Eyalet Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma hakkına sahiptir. Almanya'daki 16 eyaletten 10'unda yapılan yerel seçimlerde de öyle. Güçlerini son dönemde büyük ölçüde artıran Yeşiller, uzun süredir oy kullanabilme yaşının federal düzeyde de 16'ya düşürülmesinden yanadır. Her ne kadar Yeşiller'in 2011 ve 2013'teki kurultayında bu yöndeki öneri delegeler tarafından kabul görmese de son dönemlerde parti tabanının bu konuda tutum değiştirdiği bilinmektedir. SPD ve Hür Demokrat Parti (FDP) de buna sıcak bakmaktadır. Ayrıca, 'Fridays For Future' (Gelecek İçin Her Cuma) adlı girişimde yer alarak her cuma sokaklara dökülen gençlere Yeşiller de tam destek vermektedir. Hatta Yeşiller Federal Meclis Grubu Eşbaşkanları Katrin Göring-Eckardt ile Anton Hofreiter, genç 'iklim korumacılarını' Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceklerini bile ilan ettiler.



"Bu hareket, Nobel Barış Ödülü'nü hak ediyor" dediler.



Gerçekten de öyle...

