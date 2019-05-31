Merkel, Pompeo ile Berlin'de görüştü
1 saat önce
– Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Berlin'de görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:37 Kaynak: DHA
– Almanya
Başbakanı Angela Merkel
, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
ile Berlin
'de görüştü.
Merkel, Pompeo ile ortak basın toplantısının ardından başkent Berlin'deki Başbakanlıkta bir araya geldi. Merkel, Pompeo ile 45 dakika süren görüşme sonrasında iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin daha da güçlenerek devam edeceğini belirterek, farklılıklara rağmen ABD'nin Almanya'nın en yakın ortağı olduğunu söyledi.
Öte yandan Pompeo da Almanya'nın ABD için önemli bir partner ve müttefik olduğunu söyledi.
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