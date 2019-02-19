Merkel: "Rus Gazı Her Durumda Rus Gazı"
1 saat önce
55’inci Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Batılı müttefiklerini Rusya ile tüm ilişkileri koparma konusunda uyardı. Merkel Cumartesi günü yaptığı konuşmada bu durumda Rusya’yla işbirliğinin tamamen Çin’e bırakılacağını vurguladı ve “Ticari ilişkilere biz de biraz olsun katılmak istiyoruz” dedi. Merkel bu bağlamda Avrupalı ülkeler tarfından Rus gazına bağımlılığı artıracağı gerekçesiyle eleştirilen Kuzey Akım […]The post Merkel: “Rus gazı her durumda Rus gazı” appeared first on Enerji Enstitüsü.
55'inci Münih
Güvenlik Konferansı'nda konuşan Almanya
Başbakanı Angela Merkel
, Batılı müttefiklerini Rusya
ile tüm ilişkileri koparma konusunda uyardı. Merkel Cumartesi günü yaptığı konuşmada bu durumda Rusya'yla işbirliğinin tamamen Çin
'e bırakılacağını vurguladı ve "Ticari ilişkilere biz de biraz olsun katılmak istiyoruz" dedi.
Merkel bu bağlamda Avrupalı ülkeler tarfından Rus gazına bağımlılığı artıracağı gerekçesiyle eleştirilen Kuzey Akım 2 projesine de değindi. Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığının projenin gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olmadığının altını çizen Merkel "Bir Rus gaz molekülü Ukrayna
'dan da gelse, Baltık Denizi
'nden de gelse yine bir Rus gaz molekülü" dedi.
Merkel projeye ABD
'den gelen eleştirilerle ilgili olarak ise gelecekte "Amerikan gazını satın almak için de" hiçbir engel bulunmadığını kaydetti. Merkel bu bağlamda ABD'den olası bir LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ithalatı ve Almanya'da bir LNG Terminali kurulması konularına değindi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:10
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