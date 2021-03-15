Merkel's partisi CDU, bölgesel seçimlerde oy kaybına uğradı

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in iktidardaki partisi Hristiyan Demokratlar (CDU), Eylül ayında yapılacak genel seçimlerde neler yaşanacağının işareti olarak görülen iki önemli bölgesel seçimde önemli bir oy kaybına uğradı.

CDU'nun Baden-Wurttemberg ve Rhineland-Palatinate eyaletlerinde yapılan seçimde oyların dörtte birini alabilmesi öngörülüyor.

Ülkenin batısındaki bu iki eyalet daha önce muhafazakarların kalesi olarak görülüyordu.

Merkel 16 yıllık iktidarının ardından Eylül ayında görevi bırakacak.

CDU'nun oylamadaki gerilemesinde Almanya'da koronavirüs aşı programının yavaş ilerlemesine ve bir maske alım skandalına duyulan öfkenin rol oynadığı söyleniyor.

Bazı muhafazakar milletvekilleri, maske alım ihalelerinde büyük komisyonlar aldıkları iddiaları nedeniyle istifa etmişti.

Sandık çıkış anketlerinde durum ne?

Baden-Württemberg'de Yeşiller, oyların yüzde 31,5'ini alarak iktidarda kalacak gibi görünüyor. CDU'nun ise yüzde 23 oyl alması bekleniyor.

Komşu Rhineland-Palatinate'da ise, Sosyal Demokrat SPD'nin yüzde 33,5 oyla yönetimde kalması beklenirken, CDU'nun sadece yüzde 25,5 oy alacağı tahmin ediliyor.

CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak "CDU için iyi bir seçim akşamı değil" dedi.

İki seçim de, Yeşiler'in SPD ve liberal Hür Demokratlar ile bölgesel ittifaklar kurmasının yolunu açtı. Eylül'deki genel seçimlerden sonra federal hükümet için de benzer bir koalisyon oluşabilir.

SPD'nin Başbakan adayı Olaf Scholz, CDU veya kardeş partisi CSU olmadan bir hükümetin kurulmasının mümkün olabileceğini belirtti.

Yeşiller'in Genel Başkanı Robert Habeck de partinin "bu başarıyı Ulusal Meclis seçimleri için bir kuyruk rüzgarı olarak alacağını" belirtti.

Kamuoyu yoklamaları CDU'nun ulusal popülaritesinin, Almanya'nın koronavirüs salgınıyla mücadelesinin övgüler aldığı geçen Haziran'daki yüzde 40'tan, bu ay yüzde 33'e gerilediğini gösteriyor.

CDU'nun başbakan adayı kim olacak?

CDU, Ocak ayında Armin Laschet'i lideri olarak seçmişti, ancak Laschet'in partinin başbakan adayı olması garanti değil.

CDU'nun Bavyera'daki kardeş partisi CSU'nun lideri Markus Söder rakibi olabilir. Partinin adayını Mayıs sonunda belirlemesi amaçlanıyor.